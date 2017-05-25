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10:11 (мск), источник: dostup1.ru

Прокуратура требует убрать шлагбаум возле оперного театра в Челябинске

Соответствующие представления внесены главе города Евгению Тефтелеву и директору МАУ «Кировка».

Источник: РИА "Новости"

Прокуратура требует обеспечить беспрепятственный проезд к театру оперы и балета в Челябинске — соответствующие представления внесены главе города Евгению Тефтелеву и директору МАУ «Кировка», передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Напомним, проезд к театру со стороны улицы Цвиллинга в настоящее время ограничен шлагбаумом и столбами с цепью.

В надзорном ведомстве отмечают, что здание Челябинского государственного академического театра оперы и балета имени Глинки является объектом культурного наследия регионального значения и в его границах запрещена стоянка транспорта и организация парковочных мест.

«Однако правовые акты не содержат запрета на свободный проезд автотранспорта к зданию театра, в том числе для остановки, предусмотренной Правилами дорожного движения», — говорится в сообщении.

Между тем, на земельном участке, находящемся в постоянном (бессрочном) пользовании МАУ «Кировка», со стороны улицы Цвиллинга установлены шлагбаум и столбы с цепью. Это, по мнению прокуратуры, нарушает права граждан на беспрепятственный проезд к зданию театра и расположенной вблизи детской школе искусств № 7, в том числе и для осуществления высадки и посадки пассажиров.

С соответствующей жалобой в прокуратуру Центрального района Челябинска обратились местные жители и предприниматели.

По результатам проверки главе города Тефтелеву и директору МАУ «Кировка» внесены представления об устранении нарушений федерального законодательства. Их рассмотрение поставлено на прокурорский контроль.

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