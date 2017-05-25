Более 26 000 девятиклассников Нижегородской области сдадут ГИА

26 640 девятиклассников Нижегородской области готовятся к сдаче ГИА, сообщает министерство образования Нижегородской области.

26 мая государственная итоговая аттестация стартует экзаменом по иностранным языкам. Выпускники девятых классов будут сдавать английский, немецкий и французский.

Наибольшее количество девятиклассников — 18 380 человек выбрали в качестве обязательного предмета обществознание, 9 306 человек — биологию, 5 420 человек — информатику. Экзамен по иностранным языкам выбрали более 2 000 выпускников.