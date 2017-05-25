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11:40 (мск), источник: Югополис

В центре Краснодара 28 мая ограничат движение

Это вызвано проведением легкоатлетического забега.

Источник: Югополис

28 мая по улице Красной и на прилегающих улицах будет ограничено движение транспорта при проведении легкоатлетического забега «Зелёный марафон». Его проводит «Сбербанк», традиционно забег собирает большое количество участников и зрителей.

Для обеспечения безопасности с 8 часов утра и до освобождения улиц участниками забега будет ограничено движение на следующих участках:

— по ул. Красной, на участке от ул. им. Калинина до ул. Длинной.

— по ул. им. Будённого, на участке от ул. Красноармейской до ул. Рашпилевской.

— по ул. Длинной, на участке от ул. Красноармейской до ул. Рашпилевской.

— по ул. Пашковской, на участке от ул. Красноармейской до ул. Рашпилевской.

— по ул. им. Максима Горького, на участке от ул. Красноармейской до ул. Рашпилевской.

— по ул. им. Чапаева, на участке от ул. Красноармейской до ул. Рашпилевской.

— по ул. Карасунской, на участке от ул. Красноармейской до ул. Рашпилевской.

— по ул. им. Гоголя, на участке от ул. Красноармейской до ул. Рашпилевской.

— по ул. Гимназической, на участке от ул. Красноармейской до ул. Рашпилевской.

— по ул. им. Ленина, на участке от ул. Красноармейской до ул. Рашпилевской.

— по ул. им. Орджоникидзе, на участке от ул. Красноармейской до ул. Красной.

— по ул. Мира, на участке от ул. Красноармейской до ул. Рашпилевской.

— по ул. Комсомольской, на участке от ул. Красноармейской до ул. Рашпилевской.

— по ул. Советской, на участке от ул. Красноармейской до ул. Рашпилевской.

— по ул. им. Пушкина, на участке от ул. Красноармейской до ул. Рашпилевской.

Кроме того, 28 мая от транспортных средств освободят с 6 до 15 часов:

— ул. Красную, на участке от ул. им. Калинина до ул. Постовой.

— ул. им. Будённого, на участке от ул. Красноармейской до ул. Рашпилевской.

— ул. Длинную, на участке от ул. Красноармейской до ул. Рашпилевской.

— ул. Пашковской, на участке от ул. Красноармейской до ул. Рашпилевской.

— ул. им. Максима Горького, на участке от ул. Красноармейской до ул. Рашпилевской.

— ул. им. Чапаева, на участке от ул. Красноармейской до ул. Рашпилевской.

— ул. Карасунскую, на участке от ул. Красноармейской до ул. Рашпилевской.

— ул. им. Гоголя, на участке от ул. Красноармейской до ул. Рашпилевской.

— ул. Гимназическую, на участке от ул. Красноармейской до ул. Рашпилевской.

— ул. им. Ленина, на участке от ул. Красноармейской до ул. Рашпилевской.

— ул. им. Орджоникидзе, на участке от ул. Красноармейской до ул. Красной.

— ул. Мира, на участке от ул. Красноармейской до ул. Рашпилевской.

— ул. Комсомольскую, на участке от ул. Красноармейской до ул. Рашпилевской.

— ул. Советскую, на участке от ул. Красноармейской до ул. Рашпилевской.

— ул. им. Пушкина, на участке от ул. Красноармейской до ул. Рашпилевской, сообщает пресс-служба администрации города.

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