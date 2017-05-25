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11:32 (мск), источник: АиФ Екатеринбург

Синоптики пообещали Екатеринбургу теплые выходные

Столбик термометра в субботу прогреется до 25 градусов.

Источник: РИА "Новости"

Теплые выходные пообещали Екатеринбургу синоптики, сообщает 25 мая корреспондент «АиФ-Урал».

По прогнозам Уралгидромета, столбик термометра в субботу прогреется до 25 градусов тепла. Дожди если и будут, то только на севере Свердловской области.

В воскресенье прогноз погоды уже не такой оптимистичный. На Среднем Урале будет 18−20 градусов тепла. Начало рабочей недели и вовсе будет прохладной. По предварительному прогнозу, воздух не прогреется выше 12 градусов тепла. Такая погода простоит всю следующую неделю.

Прошлые выходные в Екатеринбурге также выдались достаточно теплыми. Столбик термометра перевалил за двадцатиградусную отметку. Кое-где в области прошли дожди.

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