Синоптики пообещали Екатеринбургу теплые выходные

Теплые выходные пообещали Екатеринбургу синоптики, сообщает 25 мая корреспондент «АиФ-Урал».

По прогнозам Уралгидромета, столбик термометра в субботу прогреется до 25 градусов тепла. Дожди если и будут, то только на севере Свердловской области.

В воскресенье прогноз погоды уже не такой оптимистичный. На Среднем Урале будет 18−20 градусов тепла. Начало рабочей недели и вовсе будет прохладной. По предварительному прогнозу, воздух не прогреется выше 12 градусов тепла. Такая погода простоит всю следующую неделю.