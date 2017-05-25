Синоптики предупредили о минусовых заморозках в Новосибирске
После заморозка в ночь на субботу ожидается летнее тепло, рассказали в мэрии.
После заморозка в ночь на субботу ожидается летнее тепло, рассказали в мэрии.
Синоптики предупредили о минусовых заморозках в Новосибирске, об этом сообщает
В ночь на субботу, 27 мая, по городу и области ожидается похолодание до 0, -2 градусов.
«Специалисты департамента по чрезвычайным ситуациям и мобилизационной работе мэрии города Новосибирска напоминают: при возникновении чрезвычайных ситуаций необходимо обращаться по телефону 051», — рассказали в муниципалитете.