Синоптики предупредили о минусовых заморозках в Новосибирске, об этом сообщает пресс-центр мэрии.

В ночь на субботу, 27 мая, по городу и области ожидается похолодание до 0, -2 градусов.

«Специалисты департамента по чрезвычайным ситуациям и мобилизационной работе мэрии города Новосибирска напоминают: при возникновении чрезвычайных ситуаций необходимо обращаться по телефону 051», — рассказали в муниципалитете.