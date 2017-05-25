В челябинской ГИБДД снова очереди из-за сбоя сервера
Регистрация транспортных средств невозможна.
Регистрация транспортных средств невозможна.
Жители Челябинской области не могут зарегистрировать транспортные средства в МРЭО ГИБДД
Длинные очереди в МРЭО ГИБДД по Челябинской области образовались
Известно, что сбой сервера повлиял на работу отделений ГИБДД по всей России. Специалисты в Москве работают над устранением проблемы.
В момент подготовки материала в помещении МРЭО полностью отключили свет, и люди ждут решения проблем в полной темноте.