В челябинской ГИБДД снова очереди из-за сбоя сервера

Жители Челябинской области не могут зарегистрировать транспортные средства в МРЭО ГИБДД из-за масштабного сбоя сервера — база данных работает с перебоями вторые сутки, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Длинные очереди в МРЭО ГИБДД по Челябинской области образовались из-за не работающей базы данных. Если бланки регистрации сотрудники Госавтоинспекции смогли позаимствовать в соседней области, то на проблемы сервера повлиять они не в силах. Несмотря на продленный график работы 24 и 25 мая, люди не могут зарегистрировать свои транспортные средства.

Известно, что сбой сервера повлиял на работу отделений ГИБДД по всей России. Специалисты в Москве работают над устранением проблемы.

В момент подготовки материала в помещении МРЭО полностью отключили свет, и люди ждут решения проблем в полной темноте.