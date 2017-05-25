Ушел из жизни заслуженный деятель культуры Омской области Сергей Никифорович Демин
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С. Н. Демин в сфере культуры Омской области работал с 1996 года. В 2013 году он был назначен на должность директора «Областного дома ветеранов». В 2008 году за заслуги в развитии отрасли культуры Омской области ему присвоено почетное звание «Заслуженный деятель культуры Омской области». За время нахождения Демина в должности «Областной дом ветеранов» стал центром гражданского и
«Министерство культуры Омской области выражает глубокие соболезнования родным и близким Сергея Никифоровича Демина. Память о замечательном человеке, коллеге, патриоте, всегда останется с нами», — пишет ведомство. Коллектив «СуперОмска» присоединяется к соболезнованиям и выражает искреннюю скорбь о невосполнимой утрате.
Прощание состоится 26 мая с 11:00 до 13:00 часов в здании «Областного дома ветеранов» (ул. Партизанская, д. 12).