Ушел из жизни заслуженный деятель культуры Омской области Сергей Никифорович Демин

С. Н. Демин в сфере культуры Омской области работал с 1996 года. В 2013 году он был назначен на должность директора «Областного дома ветеранов». В 2008 году за заслуги в развитии отрасли культуры Омской области ему присвоено почетное звание «Заслуженный деятель культуры Омской области». За время нахождения Демина в должности «Областной дом ветеранов» стал центром гражданского и военно-патриотического воспитания населения, сохранения традиций любви к Родине. При содействии Сергея Никифоровича в Омском кадетском военном корпусе МО РФ организован музей, зал духовной и воинской славы. За активное участие в военно-патриотическом воспитании молодежи С. Н. Демин награжден высшими наградами Общероссийской общественной организации «Российский Союз ветеранов Афганистана» и Всероссийской общественной организации ветеранов «Боевое братство».

«Министерство культуры Омской области выражает глубокие соболезнования родным и близким Сергея Никифоровича Демина. Память о замечательном человеке, коллеге, патриоте, всегда останется с нами», — пишет ведомство. Коллектив «СуперОмска» присоединяется к соболезнованиям и выражает искреннюю скорбь о невосполнимой утрате.

Прощание состоится 26 мая с 11:00 до 13:00 часов в здании «Областного дома ветеранов» (ул. Партизанская, д. 12).