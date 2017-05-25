Борская транспортная развязка в Нижегородской области готова на 95% за два месяца до крайнего срока сдачи

Согласно контракту, подрядчик должен сдать объект к 30 июля 2017 года. Работы выполняет ОАО «Мостотрест», стоимость контракта, заключенного в октябре 2013 года, составляет 13 млрд 37 млн рублей.

Во время очередной инспекции объекта глава региона Валерий Шанцев отметил, что работа идет без отставания. По берегам сейчас строители завершают формирование дорожного полотна, определяют полосы движения и устанавливают дорожные знаки. На мосту уже уложен асфальтобетон, смонтированы перила, начато устройство специально разработанного освещения, которое подчеркнет особенности арочной архитектуры.

«Сегодня полностью закончено покрытие проезжей части развязки в районе улицы Акимова. Там идет активная работа, один из основных моментов — это снос действующего поста ДПС. На правом берегу планируем все полностью закончить до 5 июня, включая благоустройство и озеленение», — пояснил министр транспорта и автомобильных дорог области Александр Герасименко. На левом берегу, по словам министра, завершены работы по возведению земляного полотна, продолжается послойная укладка асфальтобетона.

Глава региона, проинспектировав ключевые точки Борской системы и полотно нового моста, сообщил, что там, где по левому берегу уже построена новая трасса, сейчас ремонтируют старую. В начале июня строители планируют закончить эти работы, и тогда на обеих дорогах вплотную займутся благоустройством: пешеходными переходами, развязками, ливневой канализацией.

«Строители сейчас ведут обратный отсчет, как “дембеля”, только у них осталось не 100 дней до приказа, а 67. 30 июля Борская транспортная система вместе с мостом должна быть полностью введена в эксплуатацию, и с 1 августа весь транспорт пойдет уже по новой схеме», — подчеркнул Шанцев.

Напомним, рабочее движение для строительной техники по дублеру Борского моста было открыто 4 ноября 2016 года. По данным на март 2017 года, развязка была готова на 85%.