В Прокопьевске появится памятник воинам-интернационалистам

В Прокопьевске поставят памятник воинам-интернационалистам.

По информации пресс-службы обладминистрации, новая скульптурная композиция займет место старого памятника в виде раскрытого парашюта с черным тюльпаном у основания. Памятник воинам-интернационалистам будет представлять собой бронзового солдата в натуральную величину, который с автоматом в руках будто проходит по горному ущелью. Автор памятника — Константин Зинич. Новый памятник будет 2,7 м в высоту и 3 м в ширину.

На сегодняшний день в Прокопьевске проживают 1 373 участника локальных войн и конфликтов.