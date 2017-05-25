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11:40 (мск), источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

Жительница Шарыпово родила ребенка прямо на улице

Принять роды помогла прохожая.

В Шарыпове женщина родила ребенка прямо на улице, не дойдя до роддома всего несколько метров, сообщает телеканал «Шанс».

Срок родов у женщины был назначен на начало июня, однако схватки начались гораздо раньше. Рано утром она почувствовала боли в животе и попросила старшую дочь проводить ее до родильного отделения.

Оказавшись всего в 20 метрах от медицинского учреждения женщина упала от боли на колени, девочка начала кричать и звать на помощь. Рядом оказалась прохожая, которая вела свою дочь в детский сад. Она работает массажистом, поэтому имеет медицинские навыки.

«Я только успела подбежать. Подставила руки и поймала ребенка. В моих руках ребенок сделал первый вздох, я поняла, что он жив, успокоила девочку. Малышка в этот момент закричала: «Мама, братик!», — рассказывает Елена Куропятникова.

Женщина, держа на руках младенца, попросила очевидцев на балконах многоэтажного дома, находящегося неподалеку, скинуть вниз простынь, ножницы, а также вызвать скорую помощь. Еще двое прохожих помогали держать ребенка в момент перерезания пуповины, а еще двое ринулись на поиски медиков. В данный момент мама и ее новорожденный сын находятся под наблюдением врачей и готовятся к выписке из роддома.

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