СМИ: Меланья Трамп наконец-то взяла супруга за руку

На этом снимке супруги держатся за руки.

Американского президента Дональда Трампа и его жену сфотографировали во время посещения Сикстинской капеллы в Ватикане.

За последнее время первая леди дважды отказалась взять мужа за руку. Впервые это произошло 22 мая, когда американская делегация прибыла в Израиль. Новый инцидент случился по прибытии делегации в Италию.

Также сообщалось, что бывший фотограф Белого дома Питер Суза поделился фотографией супругов Обама, держащихся за руки, после волны сообщений в СМИ о том, что Меланья Трамп отказалась взять супруга Дональда Трампа за руку в аэропортах Израиля и Рима.