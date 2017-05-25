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11:58 (мск), источник: Газета.Ру

СМИ: Меланья Трамп наконец-то взяла супруга за руку

Первая леди США Меланья Трамп наконец-то взяла супруга за руку, следует из сообщения TMZ.

Американского президента Дональда Трампа и его жену сфотографировали во время посещения Сикстинской капеллы в Ватикане.

На этом снимке супруги держатся за руки.

Фото: AP

За последнее время первая леди дважды отказалась взять мужа за руку. Впервые это произошло 22 мая, когда американская делегация прибыла в Израиль. Новый инцидент случился по прибытии делегации в Италию.

Также сообщалось, что бывший фотограф Белого дома Питер Суза поделился фотографией супругов Обама, держащихся за руки, после волны сообщений в СМИ о том, что Меланья Трамп отказалась взять супруга Дональда Трампа за руку в аэропортах Израиля и Рима.

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