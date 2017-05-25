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13:10 (мск), источник: ИА Татар-информ

Ураза-байрам в Татарстане отметят 25 июня

(Казань, 25 мая, «Татар-информ»). В Татарстане Ураза-байрам в этом году будет праздноваться 25 июня. Об этом сообщается на сайте Министерства труда, занятости и социальной защиты РТ.

Источник: ИА Татар-информ

День, на который в соответствии с лунным календарем и сложившимися традициями приходится начало проведения праздника Ураза-байрам, определяется указом Президента РТ. В 2017 году в соответствии с Указом Президента Республики Татарстан от 19 мая 2017 года № УП-401 «Об определении дней проведения праздников Ураза-байрам и Курбан-байрам в 2017 году» днем начала проведения праздника Ураза-байрам является 25 июня.

25 июня в этом году выпадает на воскресенье. Ураза-байрам в республике является нерабочим праздничным днем в соответствии с Законом РТ «О праздничных днях и памятных датах Республики Татарстан». Однако в соответствии с Законом РТ «О внесении изменения в статью 1 Закона Республики Татарстан “О праздничных днях и памятных датах Республики Татарстан”» при совпадении выходных и праздничных дней в Татарстане дополнительный к выходным дням день отдыха не предоставляется.

Таким образом, в 2017 году при пятидневной рабочей неделе 10, 11, 12, 24 и 25 июня являются днями отдыха.

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