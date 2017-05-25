Самарчанка родила ребенка на теплоходе во время круиза до Саратова

По словам Татьяны, в настоящее время она чувствует себя хорошо. Появившаяся на свет при столь необычных обстоятельствах девочка находится под пристальным наблюдением врачей перинатального центра Вольска, пишет sarnovosti.ru.

«Я родила на 36-й неделе. Дочка маленькая, недоношенная, сейчас лежит под колпаком. Все произошло внезапно. Путешествовала из Самары в Саратов вместе со старшей дочерью и невесткой. Вчера около 10 часов вечера начались схватки. Невестка побежала к медперсоналу парохода. Все было каким-то удивительным, что ли… Рада, что все обошлось, что обе живы», — рассказала изданию самарчанка.



«Хочу выразить огромную благодарность фельдшеру парохода, всем, кто там находился и нам помогал, все проявили искреннее участие. Если бы не они, страшно представить, что могло бы произойти. Также большое человеческое спасибо сотрудникам саратовской службы спасения, МЧС. Нас буквально на руках с дочерью носили — с парохода на катер, с катера в машину скорой помощи. И врачам местным — огромная благодарность, все нас поддерживают. Очень всем признательна», — рассказала женщина в телефонной беседе.



Также она добавила, что ее старшая дочь и родственница сейчас возвращаются из Саратова домой в Самару, где их ждет супруг Татьяны. К ней самой и новорожденной едут родители.



«Дочку еще не назвали. Будем определяться с именем вместе с мужем, когда вернемся», — добавила она.