Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Прилучный с усами, Глинников в юбке: съемки сериала «Форс-мажор»
Женщина больше 30 лет не выходила из дома из-за редкой болезни
Власти Крыма планируют отобрать у частников домов на $1 млрд
Родственники Жанны Фриске наконец-то встретились с ее сыном
Как сложилась жизнь Ирины Розановой (фото)
«Продано!»: самые громкие аукционы Sotheby’s за 10 летБританский аукционный дом празднует десять лет работы в Москве
Орбакайте, Башаров и Самойлова спели с Куценко на его 50-летии
Прилучный с усами, Глинников в юбке: съемки сериала «Форс-мажор»
Эксперты подсчитали, сколько стоит вся недвижимость в мире
В Мытищах и Внуково появится метро
Похудевшая Максакова сделала модную стрижку под мальчика - СМИ
"Дикость какая-то!": Максакова о замечании матери
Как сложилась жизнь Ирины Розановой (фото)
Как на самом деле выглядят девушки и женщины в США (фото)
СМИ: Эксперт назвал ужасающими итоги опроса украинской молодежи
Отделение Восточной Украины кажется решенным делом
Новый внедорожник из Lada 4х4: документы получены
GM-АВТОВАЗ остановил конвейер
Фоторепортажи
20Крепостные стены XXI века
12Воспоминания Набережной Круазет
12Добро пожаловать в «Твин Пикс»
10110 лет со дня рождения Лоуренса Оливье
13:02 (мск), источник: ТАСС

На Кубани из-за сильных дождей объявлено экстренное предупреждение

КРАСНОДАР, 25 мая. /ТАСС/. Сильные дожди могут стать причиной дальнейшего подъема уровня воды в реках на юго-востоке Краснодарского края в четверг и в пятницу. Экстренное предупреждение в этой связи распространило в четверг ГУ МЧС по региону.

«В связи с продолжающимися осадками, переувлажнением почвы 25 мая и до конца суток 26 мая, ночью и утром 27 мая на реках, малых реках и водотоках р. Кубань юго-восточной территории Краснодарского края продолжится повышение уровней воды местами с достижением опасной отметки», — говорится в сообщении главка.

Ранее сообщалось, что сильные дожди в Новокубанском районе Краснодарского края создали угрозу затопления двух хуторов. Порядка 170 жителей были эвакуированы и размещены в пунктах временного размещения (ПВР). В четверг утром они вернулись в свои дома.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
Сейчас в Вашингтоне
пасмурно
+14°
пасмурно
748 мм рт. ст.
нормальное
100 %
очень высокая
5 м/с
слабый ветер
В Турции опровергли информацию об ограничениях на российский импорт
Роскомнадзор поддержал законопроект о регулировании мессенджеров
В трех регионах России объявлен режим ЧС федерального уровня
Правительство рассмотрит новую концепцию пенсионного капитала
Путин об обысках у Серебренникова: «Да дураки»
Россияне смогут пользоваться банкоматами без карты и пароля
Британия прекратила обмен данными о теракте в Манчестере с США
Рейтинг «токсичности» ОСАГО: на рынке по-прежнему много мошенников
Спорт
Лига Европы: «МЮ» собрал мозаику из трофеев «Манчестер Юнайтед» победил «Аякс» и впервые в своей истории выиграл Лигу Европы или Кубок УЕФА. Теперь у «дьяволов» есть все крупные трофеи современности
Авто
За самые элегантные «Жигули» просят 3 500 000 рублей На одном из сайтов объявлений появилось предложение купить ярко-зелёный ВАЗ-2103, пробежавший всего 109 километров
Hi-Tech
Samsung Galaxy S9 и S9+: разработка идет полным ходом Появилась первая информация о будущем флагмане
Кино
«Первый канал» оштрафуют за песню «Темная ночь» в шоу «Голос» Исполненная финалисткой четвертого сезона композиция обойдется телеканалу в 600 000 руб.
Недвижимость
Как по-разному использовать подушки в интерьере?
На рынке Петербурга стало больше недорогого нового жилья
В России поменяют формулу расчета платежей за ЖКУ
В Петербурге появится первый частный ЗАГС
Леди
Как на самом деле выглядят девушки и женщины в США (фото) Одни считают Америку родоначальницей всех современных бьюти-трендов, другие уверены, что американки неохотнее всех девушек в мире следуют актуальным тенденциям
Дети
Максим Виторган забрал сына в Санкт-Петербург Актер приехал с сыном в северную столицу на съемки
Все о ремонте
Частые ошибки, совершаемые при ремонте ванной комнаты
7 ошибок в оформлении загородного дома
Как самостоятельно сделать ремонт в санузле
Как спланировать кухню: 5 правил от профи
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь