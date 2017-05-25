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13:08 (мск), источник: АиФ Омск

Омичей проинформируют о социальных услугах 11 горячих линий

Социальные центры Омска на день перейдут на новый формат информирования населения.

Омичей проинформируют о социальных услугах 26 мая с 9 до 13 часов.

Как сообщается на официальном сайте министерства труда и социального развития Омской области, сразу 11 горячих линий будет работать в городе.

  • Об оказании государственной социальной помощи, в том числе на основании социального контракта можно узнать по номеру телефона: 95−54−06.
  • О порядке оформления государственной социальной стипендии расскажут специалисты комплексного центра «Вдохновение». Звонки принимают по номеру: 36−02−76
  • О предоставлении услуг массажа в отделении дневного пребывания граждан пожилого возраста и инвалидов проконсультируют специалисты центра «Любава’по телефону: 64−98−77
  • «Суицид. Как помочь подростку найти выход из трудной ситуации?». Горячую линию проведут специалисты центра «Рябинушка» по номеру: 26−40−07.
  • О предоставлении услуг сиделки в центре «Сударушка»: 75−12−95.
  • Об организации летней занятости несовершеннолетних расскажут специалисты центра «Родник». Горячая линия: 46−40−11
  • «Порядок зачисления на стационарное социальное обслуживание». Горячую линию проведут специалисты центра «Пенаты» по телефону: 32−49−46.
  • Иммунопрофилактику инфекционных заболеваний у несовершеннолетних можно обсудить со специалистами социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних «Гармония». тел: 56−00−15.
  • Горячую линию: «Способы преодоления стрессовых ситуаций» проведут специалисты социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних «Забота» по телефону: 55−07−58.
  • Об организации работы с несовершеннолетними, находящимися в конфликте с законом проконсультируют специалисты центра «Надежда» по телефону 90−40−76.
  • Специалисты «Центра социальной помощи семье и детям (с социальной гостиницей)» проконсультируют об оказании срочных социальных услуг, в том числе экстренной психологической помощи, несовершеннолетним и их родителям, иным гражданам, оказавшимся в кризисной ситуации. Звонки будут приниматься по телефону: 46−54−64.

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