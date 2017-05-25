Омичей проинформируют о социальных услугах 11 горячих линий

Омичей проинформируют о социальных услугах 26 мая с 9 до 13 часов.
Как сообщается на официальном сайте министерства труда и социального развития Омской области, сразу 11 горячих линий будет работать в городе.
- Об оказании государственной социальной помощи, в том числе на основании социального контракта можно узнать по номеру телефона: 95−54−06.
- О порядке оформления государственной социальной стипендии расскажут специалисты комплексного центра «Вдохновение». Звонки принимают по номеру: 36−02−76
- О предоставлении услуг массажа в отделении дневного пребывания граждан пожилого возраста и инвалидов проконсультируют специалисты центра «Любава’по телефону: 64−98−77
- «Суицид. Как помочь подростку найти выход из трудной ситуации?». Горячую линию проведут специалисты центра «Рябинушка» по номеру: 26−40−07.
- О предоставлении услуг сиделки в центре «Сударушка»: 75−12−95.
- Об организации летней занятости несовершеннолетних расскажут специалисты центра «Родник». Горячая линия: 46−40−11
- «Порядок зачисления на стационарное социальное обслуживание». Горячую линию проведут специалисты центра «Пенаты» по телефону: 32−49−46.
- Иммунопрофилактику инфекционных заболеваний у несовершеннолетних можно обсудить со специалистами социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних «Гармония». тел: 56−00−15.
- Горячую линию: «Способы преодоления стрессовых ситуаций» проведут специалисты социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних «Забота» по телефону: 55−07−58.
- Об организации работы с несовершеннолетними, находящимися в конфликте с законом проконсультируют специалисты центра «Надежда» по телефону 90−40−76.
- Специалисты «Центра социальной помощи семье и детям (с социальной гостиницей)» проконсультируют об оказании срочных социальных услуг, в том числе экстренной психологической помощи, несовершеннолетним и их родителям, иным гражданам, оказавшимся в кризисной ситуации. Звонки будут приниматься по телефону: 46−54−64.