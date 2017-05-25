«Велика вероятность, что это фейк»: в свердловской «ЕР» прокомментировали ситуацию с депутатом, который якобы прикрыл навоз флагом РФ

По его словам, он уже поговорил с депутатом, и оказалось, что эта ситуация далеко не нова. Еще в 2015 году был первый информационный вброс о том, что Шубин накрывает навоз флагом. Как отметил Максим Бесфатер, есть какая-то определенная группа недоброжелателей, у которой с Шубиным существует конфликтная ситуация уже на протяжении длительного времени. И недоброжелатели периодически эту тему с навозом, накрытым флагом, используют.

«Сейчас на политические события повестка богатая, и они, учитывая актуальность, это дело раскручивают. И я не удивлюсь, что эти видео и фотографии уже смонтированы-перемонтированы на 10 раз, и это еще с тех времен тянется. Насколько я сам понял со слов Шубина, дело доходило до суда, который решил его в пользу, и ему, по-моему, даже денежную компенсацию выплачивают. Шубин сказал: “Приезжайте — посмотрите”. Действительно лучше проверить этот факт. Мы тоже со своей стороны будем перепроверять: очень велика вероятность, что это фейк», — прокомментировал пресс-секретарь.

По его словам, для того, чтобы говорить о привлечении депутата к ответственности, нужно достоверно установить факты. Максим Бесфатер уточнил, что за осквернение государственной символики в законе РФ предусмотрена определенная статья, поэтому инцидент существует не в плоскости партийной дисциплины, а как нарушение законодательства РФ.