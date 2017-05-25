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13:12 (мск), источник: АиФ Кузбасc

Сергей Кузнецов нашел виновного в исключении «Кузни»

Глава Новокузнецка усомнился в наличии здравого смысла у людей, которые принимают такие решения.

Мэр южной столицы Кузбасса разочарован решением КХЛ исключить ХК «Металлург» из чемпионата.

Об этом сообщает «Спорт Экспресс». Сергей Кузнецов заявил, что его не устраивает работа Сергея Зиновьева на посту директора клуба. «Надежда умирает последней, конечно, я, как человек, который любит город, любит хоккей, надеялся на здравый смысл людей, которые принимают решения. И это решение меня разочаровало. Во-первых, не были услышаны наши доводы, во-вторых, не были рассмотрены другие альтернативные варианты. Обидно, что не услышали мнения тысяч болельщиков, причем со всей России, или не захотели услышать», — заявил глава Новокузнецка.

Сейчас по поручению Кузнецова юристы разбираются, насколько решение об исключении «Кузни» из КХЛ является законным. Также глава города подчеркнул, что хоккеистам необходимо готовиться к играм в ВХЛ и играть с надеждой на возвращение в КХЛ.

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