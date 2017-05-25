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13:39 (мск), источник: m24.ru

«Война», изменившая мир: легендарной эпопее Джорджа Лукаса исполняется 40 лет

Легендарной эпопее Джорджа Лукаса «Звездные войны» исполняется 40 лет.

Источник: Москва 24
Фильм
7.9
Звездные войны: Эпизод 4 — Новая надежда

Премьера первой части состоялась 25 мая 1977 года. Тогда никто не верил в успех кампании Лукаса, но впоследствии именно эта «космическая опера» спасла от банкротства 20th Century Fox и Disney, став одним из самых высокобюджетных фильмов в истории кино.

Выходу первого фильма предшествовала публикация одноименного романа: в 1976 году американский писатель Алан Дин Фостер издал книгу под названием «Эпизод 4. Новая Надежда», при том, что на обложке было указано авторство лишь Джорджа Лукаса. Таково было условие компании 20th Century Fox, которая, опасаясь провала фильма в прокате, решила проверить заинтересованность публики и создать ажиотаж вокруг истории. Спустя год, именно Джордж Лукас получил специальную премию «Хьюго», которую вручает конгресс Всемирного сообщества научной фантастики. Все это, разумеется, привлекло много внимания к выходу картины, а ее невероятный коммерческий успех послужил поводом для продолжения франшизы, истории, затянувшейся на 40 лет.

Кстати, сам Фостер, хоть и остался неизвестным для широкой аудитории, все же стал благодаря «Звездным войнам» востребованным сценаристом и написал литературные адаптации известных фильмов, начиная от «Чужого» и «Хроник Риддика», заканчивая «Стартреком».

Тест, посвященный «Звездным войнам», пройти смогут лишь настоящие фанаты.

Комментарии
1
арсений сидоров
гений-во всём гений.
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