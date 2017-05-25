В Волгограде продолжают бороться с «заказными» маршрутками
Полицейские борются с маршрутчиками, ездящими на микроавтобусах с табличками «Заказной» в Волгограде.
Полицейские борются с маршрутчиками, ездящими на микроавтобусах с табличками «Заказной» в Волгограде.
Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в
«Рядом с номером прикрепляют табличку “Заказной” и продолжают обслуживать горожан. При этом в салоне отсутствуют как карта маршрута регулярных перевозок, так и договор фрахтования транспортного средства», — добавили в городской администрации.
Несмотря на это, волгоградцы активно ездят на таких маршрутках, так как на них можно без пересадок добраться до работы и не переплачивать за проезд, к тому же автобусы в
«Если у перевозчика отсутствуют разрешительные документы на осуществление регулярных пассажирских перевозок, то на него накладывается штраф в размере 300 000 рублей», — добавили в мэрии.