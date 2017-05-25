В Волгограде продолжают бороться с «заказными» маршрутками

Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в пресс-службе мэрии, в настоящее время нелегально в городе ездят ликвидированные такси № 10с, 14, 19, 59, 7к, 15с, 10а.

«Рядом с номером прикрепляют табличку “Заказной” и продолжают обслуживать горожан. При этом в салоне отсутствуют как карта маршрута регулярных перевозок, так и договор фрахтования транспортного средства», — добавили в городской администрации.

Несмотря на это, волгоградцы активно ездят на таких маршрутках, так как на них можно без пересадок добраться до работы и не переплачивать за проезд, к тому же автобусы в часы-пик ездят переполненными.

«Если у перевозчика отсутствуют разрешительные документы на осуществление регулярных пассажирских перевозок, то на него накладывается штраф в размере 300 000 рублей», — добавили в мэрии.