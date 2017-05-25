Глава МИД Филиппин назвал Лаврова гигантом и легендой дипломатии

МОСКВА, 25 мая. /ТАСС/. Министр иностранных дел Филиппин Алан Питер Кайетано назвал главу российского МИД Сергея Лаврова гигантом дипломатии и легендой международных отношений, поблагодарив его за возможность провести переговоры.

На это российский министр ответил: «Вы мне льстите».

«Мы, филиппинцы, говорим только правду», — возразил Кайетано.

В настоящее время в Москве проходят переговоры глав МИД России и Филиппин. Стороны обсудят выполнение договоренностей, достигнутых в ходе состоявшейся во вторник встречи лидеров двух стран Владимира Путина и Родриго Дутерте.