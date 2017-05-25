На следующей неделе в Перми наступит похолодание
В пятницу и субботу в Прикамье будет тепло, но дождливо. Уже в воскресенье температура воздуха начнет падать.
В пятницу и субботу в Прикамье будет тепло, но дождливо. Уже в воскресенье температура воздуха начнет падать.
28 мая в Перми днем воздух прогреется максимум до +12. При этом в ночь на 29 мая похолодает до +2, затем в дневное время температура повысится до +9. Согласно данным гидрометцентра России, ночью 30 мая будет +1, а днем +10.
Все эти дни будут идти осадки в виде дождя.
Это довольно резкое похолодание, с учетом того, что 26 и 27 мая в Перми столбик термометра поднимется до +20…+22.