На следующей неделе в Перми наступит похолодание

28 мая в Перми днем воздух прогреется максимум до +12. При этом в ночь на 29 мая похолодает до +2, затем в дневное время температура повысится до +9. Согласно данным гидрометцентра России, ночью 30 мая будет +1, а днем +10.



Все эти дни будут идти осадки в виде дождя.



Это довольно резкое похолодание, с учетом того, что 26 и 27 мая в Перми столбик термометра поднимется до +20…+22.