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16:03 (мск), источник: Новости Перми

На следующей неделе в Перми наступит похолодание

В пятницу и субботу в Прикамье будет тепло, но дождливо. Уже в воскресенье температура воздуха начнет падать.

Источник: Новости Перми

28 мая в Перми днем воздух прогреется максимум до +12. При этом в ночь на 29 мая похолодает до +2, затем в дневное время температура повысится до +9. Согласно данным гидрометцентра России, ночью 30 мая будет +1, а днем +10.

Все эти дни будут идти осадки в виде дождя.

Это довольно резкое похолодание, с учетом того, что 26 и 27 мая в Перми столбик термометра поднимется до +20…+22.

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