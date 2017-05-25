Рада узаконила боевой гопак и рукопашный бой

КИЕВ, 25 мая — РИА Новости Украина. Верховная Рада Украины на заседании в четверг узаконила боевой гопак и рукопашный бой.

За изменения в закон «О физической культуре и спорте» в части признания национальных видов спорта проголосовали 227 депутатов.

В закон вводится понятие «национальный вид спорта» — вид спорта, основанный на национально-культурных традициях. Также предусмотрена возможность создания национальной спортивной федерации для таких видов спорта.

Министерство по делам молодежи и спорта на конкурсной основе будет формировать национальные сборные по таким видам спорта.

Согласно документу, в случае отсутствия соответствующей международной спортивной федерации статус национальной спортивной федерации, способствующей развитию национальных видов спорта, предоставляется по решению центрального органа исполнительной власти, который реализует госполитику в сфере физической культуры и спорта.

Украинский рукопашный бой — это вид спортивного единоборства. Он включает в себя ударную технику рук, ног, бросковую технику, борьбу в положении лежа, в частности техника смежная с техниками бокса, кикбоксинга, фри-файта.

Боевой гопак — украинское боевое искусство, воспроизведенное на основе элементов традиционного казацкого боя, которые сохранились в народных танцах.