Рада узаконила боевой гопак и рукопашный бой
Согласно принятому парламентом закона, вводится понятие «национальный вид спорта» — вид спорта, основанный на
Согласно принятому парламентом закона, вводится понятие «национальный вид спорта» — вид спорта, основанный на
КИЕВ, 25 мая — РИА Новости Украина. Верховная Рада Украины на заседании в четверг узаконила боевой гопак и рукопашный бой.
За изменения в закон «О физической культуре и спорте» в части признания национальных видов спорта проголосовали 227 депутатов.
В закон вводится понятие «национальный вид спорта» — вид спорта, основанный на
Министерство по делам молодежи и спорта на конкурсной основе будет формировать национальные сборные по таким видам спорта.
Согласно документу, в случае отсутствия соответствующей международной спортивной федерации статус национальной спортивной федерации, способствующей развитию национальных видов спорта, предоставляется по решению центрального органа исполнительной власти, который реализует госполитику в сфере физической культуры и спорта.
Украинский рукопашный бой — это вид спортивного единоборства. Он включает в себя ударную технику рук, ног, бросковую технику, борьбу в положении лежа, в частности техника смежная с техниками бокса, кикбоксинга,
Боевой гопак — украинское боевое искусство, воспроизведенное на основе элементов традиционного казацкого боя, которые сохранились в народных танцах.