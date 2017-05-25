В Самару приехали два новых трехсекционных трамвая
В течение месяца новая техника будет проходить обкатку без пассажиров.
В течение месяца новая техника будет проходить обкатку без пассажиров.
В самарское
Напомним, согласно договору, заключенному с ПАО «Государственная транспортная лизинговая компания» на сумму 988,2 млн рублей, в ближайшее время в город будут поставлены 10 новых трамваев производства
В течение месяца новая техника будет проходить обкатку без пассажиров, после этого сотрудники профильных ведомств определят маршруты, по котором будут курсировать трамваи.