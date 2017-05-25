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16:09 (мск), источник: Pro Город Самара

В Самару приехали два новых трехсекционных трамвая

В течение месяца новая техника будет проходить обкатку без пассажиров.

В самарское трамвайно-троллейбусное управление начали поступать низкопольные трехсекционные трамваи, которые были закуплены в лизинг в декабре прошлого года, сообщает пресс-служба мэрии Самары.

Напомним, согласно договору, заключенному с ПАО «Государственная транспортная лизинговая компания» на сумму 988,2 млн рублей, в ближайшее время в город будут поставлены 10 новых трамваев производства Усть-Катавского вагоностроительного завода. Пока в Самару привезли только два из них. Вместимость одного трамвая составляет более 200 пассажиров. В каждом из них есть кондиционер, видеокамеры, система навигации и откидные аппарели для людей с ограниченными физическими возможностями.

В течение месяца новая техника будет проходить обкатку без пассажиров, после этого сотрудники профильных ведомств определят маршруты, по котором будут курсировать трамваи.

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