Ректор омского СибАДИ Жигадло признался, что не будет платить студентам за подсчет пассажиров в автобусах

Ректор омского CибАДИ Александр Жигадло прокомментировал резонансную историю с бесплатным использованием студентов вуза для нужд петербургского государственного университета.

Напомним, что 28 апреля студентов вуза отправили пересчитывать пассажиров в муниципальном транспорте. При этом контракт на разработку транспортной схемы для дептранспорта Омска на два миллиона рублей выиграл Санкт-Петербургский университет.

Ранее в разговоре с омскими СМИ проректор по учебной работе СибАДИ Сергей Мельник признавал, что договора с питерским вузом на проведение исследовательских работ заключено не было. Соответственно, и оплачивать труд студентов никто не собирается.

Тогда как руководитель академии заявил, что его просто поставили перед фактом, не оставив выбора.

Александр Жигадло, ректор СибАДИ:

— В конце апреля нас просто поставили перед фактом, и нам пришлось принимать решение в короткие сроки — зимний сезон работы городского транспорта заканчивался, и необходимо было быстро посчитать пассажиров именно тогда, а не спустя, к примеру, неделю. Напомню, что наш вуз принимал участие в таких работах всегда, начиная с 70-х годов прошлого века (Цитата «Ваш Ореол»).

Также глава вуза подтвердил, что контракт с питерским университетом все-таким был заключен, но — задним числом.

— Отмечу, что тогда между нами и питерским вузом не было договорных отношений, но мы пошли на такой риск — время не ждало. Соглашение между нами должно быть подписано буквально на днях. Понятно, что я пока не могу назвать точную сумму оплаты по субподряду, но думаю, что это будет не более 40% от всей суммы контракта, — подчеркнул Жигадло.

Кроме того, он добавил, что работы студентам никто не оплатит.

Александр Жигадло:

— Первая работа была оформлена, согласно приказу и. о. ректора, как практика, поэтому оплачиваться точно не будет. Что же касается работ, проведённых 18 и 20 мая, то в моём приказе прописана строчка о мерах поощрения для студентов. Они об этом знают — мы провели несколько собраний со студентами, где объяснили им, зачем мы проводим эту работу, заявили о том, что участие в ней добровольное. Кроме того, на эти два дня студенты официально были освобождены от занятий, они будут перенесены на другое время. Мы также обеспечили студентов водой и сухим пайком, и каждый из них отработал не более шести часов.

В то же время глава СибАДИ подытожил, что преподаватели, которые руководили работой студентов, получат премии.

Стоит заметить, что прокуратура сейчас проводит проверку по факту бесплатного использования учащихся.