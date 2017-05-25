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14:28 (мск), источник: PROUFU.ru

Стало известно, какие улицы перекроют 28 мая из-за велофестиваля

28 мая в Уфе с 8:00 до 18:00 будет перекрыто движение для автомобилей.

Источник: Proufu.ru

В этот день городе пройдет фестиваль «I BIKE UFA», который стал перерождением «Дня 1000 велосипедистов».
Водителям стоит ознакомиться со списком перекрытых дорог заранее, чтобы планировать свой маршрут.

1) ул. Заки Валиди от Советской до Гафури;
2) ул. Гафури от Заки Валиди до Пушкина;
3) ул. Пушкина от Гафури до Гоголя;
4) ул. Гоголя от Пушкина до Свердлова;
5) ул. Сверловка от Гоголя до К. Маркса;
6) ул. К. Маркса от Свердлова до Достоевского;
7) ул. Достоевского от К. Маркса до Ленина;
8) ул. Ленина от Достоевского до Октябрьской Революции;
8) ул. Октябрьской Революции от Ленина до Советской;
9) ул. Советская от Октябрьской Революции до Заки Валиди.

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