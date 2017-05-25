Воронежские МФЦ начали прием заявок на подключение к сетям водоснабжения

Центры «Мои документы» в Воронеже начали прием заявок на присоединение к сетям водоснабжения и водоотведения, сообщила пресс-служба МФЦ в четверг, 25 мая. Заявки принимаются бесплатно, стоимость подключения рассчитают специалисты воронежского водоканала. Срок предоставления услуги — 30 дней.

Заявки можно оформить в центральном офисе МФЦ на улице Дружинников, 3б, а также в пяти филиалах «Мои документы» в Воронеже. Это филиалы в Железнодорожном районе (Ленинский проспект, 174п), Ленинском районе (улица 20 лет Октября, 123), Советском (Домостроителей, 24), Коминтерновском (Московский проспект, 129/1) и Левобережном районах (улица Ростовская, 34). Для получения услуги необходимы заявление, правоустанавливающий документ на недвижимость, письменное согласие родственников на оформление документов (если недвижимость находится в долевой собственности), топографическая карта участка. Полный список документов доступен на сайте. Дополнительную информацию можно получить у сотрудников центров «Мои документы» или по телефону «горячей линии» +7 (473)226−99−99.

Руководство АУ ВО «МФЦ» заключило договор о сотрудничестве с «РВК-Воронеж» в марте 2017 года. Специалисты МФЦ прошли обучение с участием представителей водоканала.