Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Представитель Бузовой опроверг слухи о ее уходе из «Дома 2»
Названо средство против пищевого запоя
Грузия назвала «циничным шагом» действие России
Дочка Асмус и Харламова восхитила соцсети своей прической
Как за собой ухаживает 64-летняя жена президента Франции (фото)
Хрущевки: история появления Самый крупный социальный проект в истории СССР. Во что это обошлось стране и кто рассчитывал параметры?
Умер сыгравший Джеймса Бонда Роджер Мур
Дмитрий Нагиев и Елена Яковлева впервые снялись в «Елках»
Эксперты подсчитали, сколько стоит вся недвижимость в мире
В Мытищах и Внуково появится метро
СМИ: похудевшая Максакова удивила Сеть стрижкой под мальчика
Отделение Восточной Украины кажется решенным – СМИ
Принцесса Монако затмила всех на званом ужине в Каннах (фото)
Как 35-летняя Ксения Собчак выглядит без макияжа (фото)
СМИ: Эксперт назвал ужасающими итоги опроса украинской молодежи
Отделение Восточной Украины кажется решенным делом
Новый внедорожник из Lada 4х4: документы получены
GM-АВТОВАЗ остановил конвейер
Фоторепортажи
8«Суперлюди» Японии
11«Мисс США-2017» стала сотрудница комиссии по ядерному регулированию
10Последний звонок-2017 в России
20Крепостные стены XXI века
16:05 (мск), источник: РИА "Воронеж"

Воронежские МФЦ начали прием заявок на подключение к сетям водоснабжения

Услугу предоставляют за 30 дней.

Центры «Мои документы» в Воронеже начали прием заявок на присоединение к сетям водоснабжения и водоотведения, сообщила пресс-служба МФЦ в четверг, 25 мая. Заявки принимаются бесплатно, стоимость подключения рассчитают специалисты воронежского водоканала. Срок предоставления услуги — 30 дней.

Заявки можно оформить в центральном офисе МФЦ на улице Дружинников, 3б, а также в пяти филиалах «Мои документы» в Воронеже. Это филиалы в Железнодорожном районе (Ленинский проспект, 174п), Ленинском районе (улица 20 лет Октября, 123), Советском (Домостроителей, 24), Коминтерновском (Московский проспект, 129/1) и Левобережном районах (улица Ростовская, 34). Для получения услуги необходимы заявление, правоустанавливающий документ на недвижимость, письменное согласие родственников на оформление документов (если недвижимость находится в долевой собственности), топографическая карта участка. Полный список документов доступен на сайте. Дополнительную информацию можно получить у сотрудников центров «Мои документы» или по телефону «горячей линии» +7 (473)226−99−99.

Руководство АУ ВО «МФЦ» заключило договор о сотрудничестве с «РВК-Воронеж» в марте 2017 года. Специалисты МФЦ прошли обучение с участием представителей водоканала.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
Очистные сооружения под Воронежем за 338,48 млн рублей построит ДСК
Роскомнадзор поддержал законопроект о регулировании мессенджеров
В МИД назвали сроки назначения нового постпреда при ООН
Правительство рассмотрит новую концепцию пенсионного капитала
Путин об обысках у Серебренникова: «Да дураки»
Наггетсы поставщика «Макдоналдс» оказались опасными для здоровья
Британия прекратила обмен данными о теракте в Манчестере с США
В Москве задержали членов ИГ, готовивших теракты на транспорте
Спорт
Лига Европы: «МЮ» собрал мозаику из трофеев «Манчестер Юнайтед» победил «Аякс» и впервые в своей истории выиграл Лигу Европы или Кубок УЕФА. Теперь у «дьяволов» есть все крупные трофеи современности
Авто
Новый КАМАЗ: маленький и с японскими корнями (фото) Судя по опубликованным накануне патентным изображениям, среднетоннажная модель получит кабину от японского Mitsubishi Fuso Canter
Hi-Tech
Samsung Galaxy S9 и S9+: разработка идет полным ходом Появилась первая информация о будущем флагмане
Кино
Фильм Сергея Лозницы освистали в Каннах Украинский режиссер представил на кинофестивале свою картину «Кроткая» по мотивам повести Достоевского
Недвижимость
Как оформить углы в квартире: 15 идей
Снос хрущевок начнут с востока Москвы
Экологи: реновация погубит 2,7 тысячи гектаров насаждений в Москве
Ипотечники двух банков в Москве объявили голодовку
Леди
Как на самом деле выглядят девушки и женщины в США (фото) Одни считают Америку родоначальницей всех современных бьюти-трендов, другие уверены, что американки неохотнее всех девушек в мире следуют актуальным тенденциям
Дети
Дочка Асмус и Харламова восхитила соцсети своей прической Артистка отдала дочку на танцы.
Все о ремонте
Плюсы и минусы квартир-студий
Как контролировать ремонт: советы профи
Как оформить кухню: 11 современных решений
Дизайн маленького участка: 10 отличных идей
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь