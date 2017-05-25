Движение на площади 5-го Донского корпуса ограничат в Ростове
Ограничения вводятся в связи с реконструкцией улицы Станиславского.
Ограничения вводятся в связи с реконструкцией улицы Станиславского.
Движение транспорта на площади 5-го Донского корпуса ограничат в Ростове с июня, сообщает городской департамент автодорог.
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Ограничения вводятся в связи с реконструкцией улицы Станиславского.
Сообщается также, что с 1 июня по этой же причине закроют участок реконструируемой улицы от проспекта Буденновского до переулка Братского.
С 23 мая до 1 ноября в створе улицы Станиславского ограничено движение по Богатяновскому спуску и проспекту Ворошиловскому.