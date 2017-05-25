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14:40 (мск), источник: АиФ Ростов-на-Дону

Движение на площади 5-го Донского корпуса ограничат в Ростове

Ограничения вводятся в связи с реконструкцией улицы Станиславского.

Движение транспорта на площади 5-го Донского корпуса ограничат в Ростове с июня, сообщает городской департамент автодорог.

«С 01.06.2017 г. будет ограничено движение транспортных средств на пл. 5-го Донского корпуса (на участке от пер. Доломановский до пер. Братский», — говорится в сообщении.

Ограничения вводятся в связи с реконструкцией улицы Станиславского.

Сообщается также, что с 1 июня по этой же причине закроют участок реконструируемой улицы от проспекта Буденновского до переулка Братского.

С 23 мая до 1 ноября в створе улицы Станиславского ограничено движение по Богатяновскому спуску и проспекту Ворошиловскому.

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