Воронежцев пригласили на уборку берега водохранилища 26 мая

Воронежцев позвали на уборку прибрежной зоны водохранилища. В рамках акции «Чистый берег» жители очистят от бытового мусора территорию левого берега водохранилища. Сбор участников — у мостового перехода улицы Димитрова с территории Левого берега в 10:00 пятницы, 26 мая.

Участники наведут на территории от Чернавского моста до мостового перехода улицы Димитрова. Организаторы выдадут добровольцам перчатки и мешки. В акции поучаствуют студенты лесотехнического университета имени Морозова, Воронежского госуниверситета, представители общественной организации «В защиту Черноземья».

Экологическую акцию организуют сотрудники облдепартамента природных ресурсов и экологии. В апреле воронежцы, представители региональной организации «Всероссийское общество спасения на водах» и сотрудники МЧС очистили от мусора пляж реки Усманка в микрорайоне Боровое. Участники собрали более 50 мешков мусора.