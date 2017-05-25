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14:42 (мск), источник: РИА "Воронеж"

Воронежцев пригласили на уборку берега водохранилища 26 мая

Акция приурочена к Году экологии.

Воронежцев позвали на уборку прибрежной зоны водохранилища. В рамках акции «Чистый берег» жители очистят от бытового мусора территорию левого берега водохранилища. Сбор участников — у мостового перехода улицы Димитрова с территории Левого берега в 10:00 пятницы, 26 мая.

Участники наведут на территории от Чернавского моста до мостового перехода улицы Димитрова. Организаторы выдадут добровольцам перчатки и мешки. В акции поучаствуют студенты лесотехнического университета имени Морозова, Воронежского госуниверситета, представители общественной организации «В защиту Черноземья».

Экологическую акцию организуют сотрудники облдепартамента природных ресурсов и экологии. В апреле воронежцы, представители региональной организации «Всероссийское общество спасения на водах» и сотрудники МЧС очистили от мусора пляж реки Усманка в микрорайоне Боровое. Участники собрали более 50 мешков мусора.

Акция «Чистый берег» проводится в Воронежской области ежегодно. В 2016 году спасатели, курсанты института МЧС и простые воронежцы собрали более 200 мешков мусора с берега реки Воронеж в Рамони и провели опиловку аварийно-опасных деревьев.

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