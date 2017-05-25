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17:36 (мск), источник: БЕЛТА

Названы самые популярные туристические направления в Беларуси

25 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Директор туристической компании «Виаполь» Галина Потаева перечислила самые популярные туристические направления в стране, передает корреспондент БЕЛТА.

Источник: БЕЛТА

По словам Галины Потаевой, лидерами по-прежнему остаются Мир и Несвиж. «Это, наверное, естественно. Мир и Несвиж являются звездами белорусского туризма, и даже несмотря на претензии в слишком активной реставрации — это богатейшие музеи и, несомненно, самые яркие и важные туробъекты у нас в стране», — подчеркнула она.

Кроме того, по словам директора туркомпании, популярностью пользуются Дудутки, Хатынь, обзорная экскурсия по Минску. «Это что касается однодневных экскурсий. А туры, которые становятся популярными, больше связаны с Брестом — Минск-Брест и соответственно Беловежская пуща. К Гродно также большой интерес», — рассказала она.

Туристическая компания «Виаполь» уже более 24 лет специализируется на организации экскурсий и туров по Беларуси. Туристическая география оператора охватывает более 800 объектов, около 100 экскурсий, 51 многодневный тур. Услугами «Виаполя» пользуются туристы из более чем 30 стран.

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