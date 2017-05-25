Названы самые популярные туристические направления в Беларуси
25 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Директор туристической компании «Виаполь» Галина Потаева перечислила самые популярные туристические направления в стране, передает корреспондент БЕЛТА.
25 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Директор туристической компании «Виаполь» Галина Потаева перечислила самые популярные туристические направления в стране, передает корреспондент БЕЛТА.
По словам Галины Потаевой, лидерами
Кроме того, по словам директора туркомпании, популярностью пользуются Дудутки, Хатынь, обзорная экскурсия по Минску. «Это что касается однодневных экскурсий. А туры, которые становятся популярными, больше связаны с Брестом —
Туристическая компания «Виаполь» уже более 24 лет специализируется на организации экскурсий и туров по Беларуси. Туристическая география оператора охватывает более 800 объектов, около 100 экскурсий, 51 многодневный тур. Услугами «Виаполя» пользуются туристы из более чем 30 стран.