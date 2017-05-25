Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
От Ходченковой до Хайек: звезды на юбилее Каннского фестиваля
Названо средство против пищевого запоя
Жест жены Трампа, привлекший внимание во время визита в Израиль
Морской лев утащил ребенка под воду (видeо)
Как на самом деле выглядят девушки и женщины в США (фото)
Трамп усыпил министра торговли речью о важности торговли Уилбур Росс сидел в одном ряду с дочерью президента США Иванкой
Фильм Сергея Лозницы освистали в Каннах
«Первый канал» оштрафуют за песню «Темная ночь» в шоу «Голос»
Почему квартиры долго не продаются?
Серии пятиэтажек, запланированные к сносу
СМИ: похудевшая Максакова удивила Сеть стрижкой под мальчика
Отделение Восточной Украины кажется решенным – СМИ
Принцесса Монако затмила всех на званом ужине в Каннах (фото)
Как 35-летняя Ксения Собчак выглядит без макияжа (фото)
СМИ: Эксперт назвал ужасающими итоги опроса украинской молодежи
Отделение Восточной Украины кажется решенным делом
Новый внедорожник из Lada 4х4: документы получены
GM-АВТОВАЗ остановил конвейер
Фоторепортажи
12«Евровидение-2017»
12Воспоминания Набережной Круазет
9Теракт в Манчестере
10110 лет со дня рождения Лоуренса Оливье
17:20 (мск), источник: ИА REGNUM

«Мусорный» инцидент с надгробиями красноармейцам в Калининграде исчерпан

Надгробные плиты красноармейцам, найденные возле мусорных баков на территории Свято-Никольского храма в Калининграде, предназначены для нового мемориального комплекса, но были выгружены «не совсем удачно». Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщила настоятельница православной церкви матушка София.

«Эти плиты привезены для оформления братской могилы, которая расположена на храмовой территории, — сказала настоятельница. — Сгрузили их не совсем удачно — на площадке возле контейнеров. Но это единственное место, куда въезжает большегрузная техника. Поймите, если бы грузовик въехал на территорию парка, то от дорожек ничего бы не осталось. Плиты тяжелые, перенести их нашими силами невозможно».

Матушка София уточнила, что перезахоронения советских воинов состоялись в 2015—2016 годах. В братской могиле покоятся останки 73 солдат Красной армии и одного офицера Русской армии времен Первой мировой войны.

В свою очередь руководитель калининградского военно-патриотического объединения «Солдаты» Сергей Хабаров, который и будет заниматься облагораживанием братской могилы, сообщил корреспонденту ИА REGNUM, что плиты его организации были переданы по актам мэрией Калининграда.

«Этим плитам — лет двадцать, лежали они на территории трамвайно-троллейбусного управления за ржавыми вагонами», — сказал Хабаров.

Мусорные контейнеры будут перенесены в другое место, а сами лежащие на земле плиты огорожены лентой.

Напомним, на плиты, лежащие у мусорных баков, наткнулись представители совета при губернаторе по увековечению памяти погибших при защите Отечества, которые по поручению губернатора проводили плановую инспекцию состояния памятников и мемориалов Великой Отечественной войны.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
Собянин + Москва = минус частная собственность и деньги РФ: улучшить нельзя
Роскомнадзор поддержал законопроект о регулировании мессенджеров
МИД назвал кандидата на должность постпреда России при ООН
ЦБ сообщил, когда поступят в обращение купюры 200 и 2000 рублей
Суд продлил срок задержания главного бухгалтера «Седьмой студии»
Наггетсы поставщика «Макдоналдс» оказались опасными для здоровья
SpaceX обвинили в подделке результатов испытаний
Медведев нашел замену футболистам сборной России
Спорт
Чего боится Глушаков? Как сборная России прячется от журналистов Национальная сборная России собралась в подмосковном отеле перед вылетом в Австрию на сборы перед Кубком конфедераций.
Авто
Новый КАМАЗ: маленький и с японскими корнями (фото) Судя по опубликованным накануне патентным изображениям, среднетоннажная модель получит кабину от японского Mitsubishi Fuso Canter
Hi-Tech
Samsung Galaxy S9 и S9+: разработка идет полным ходом Появилась первая информация о будущем флагмане
Кино
Фильм Сергея Лозницы освистали в Каннах Украинский режиссер представил на кинофестивале свою картину «Кроткая» по мотивам повести Достоевского
Недвижимость
Рецепт удачного и недорогого ремонта в типовой квартире
Эксперты рассказали о дешевом съемном жилье в Крыму
Экологи: реновация погубит 2,7 тысячи гектаров насаждений в Москве
Ипотечники двух банков в Москве объявили голодовку
Леди
Как на самом деле выглядят девушки и женщины в США (фото) Одни считают Америку родоначальницей всех современных бьюти-трендов, другие уверены, что американки неохотнее всех девушек в мире следуют актуальным тенденциям
Дети
Дочка Асмус и Харламова восхитила соцсети своей прической Артистка отдала дочку на танцы.
Все о ремонте
6 идей размещения стиральной машинки в интерьере
Забудьте это немедленно: десять пережитков ремонта 90-х
Как изменить интерьер при помощи света: советы профи
Маленькая квартира: 10 ярких примеров
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь