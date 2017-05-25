В Москве после грозового ливня образовалось 15 подтоплений

«К 14:30 в центральную диспетчерскую службу предприятия поступило 15 заявок о скоплении воды», — сказал собеседник агентства.

Московские синоптики, между тем, продлили штормовое предупреждение, объявленное в полдень, до 20:00. В городе сохраняется сильный ветер с порывами до 15 м/с и выше, сообщили «Интерфаксу» в столичном метеобюро.

Дожди, местами сильные, с грозой и раскатами грома обрушились на Москву около полудня в четверг.