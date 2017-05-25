Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Дмитрий Нагиев и Елена Яковлева впервые снялись в «Елках»
Врач за взятки отправлял в психушку здоровых людей
Глава Евросоюза и Трамп разошлись в российском вопросе
Победительницу шоу «Голос. Дети» заподозрили в звездной болезни
Принцесса Монако затмила всех на званом ужине в Каннах (фото)
«Горючий лед» Китай объявил о начале энергетической революции
Представитель Бузовой опроверг слухи о ее уходе из «Дома 2»
Фильм Сергея Лозницы освистали в Каннах
Граждан переведут на новую систему договоров в ЖКХ
Сантехников и электриков обяжут приходить по ночам
СМИ: похудевшая Максакова удивила Сеть стрижкой под мальчика
Отделение Восточной Украины кажется решенным – СМИ
Как сложилась жизнь Ирины Розановой (фото)
Как на самом деле выглядят девушки и женщины в США (фото)
СМИ: Эксперт назвал ужасающими итоги опроса украинской молодежи
Отделение Восточной Украины кажется решенным делом
Для автовладельцев подготовили пересчет стоимости ОСАГО
Mega Track — большая мечта маленькой фирмы
Фоторепортажи
8«Суперлюди» Японии
11«Мисс США-2017» стала сотрудница комиссии по ядерному регулированию
10Последний звонок-2017 в России
20Крепостные стены XXI века
16:07 (мск), источник: ТАСС

В Симферополе 5 июня при поддержке властей Петербурга откроется Книжная лавка писателей

Книжная лавка писателей — это не просто магазин, а многофункциональный центр, площадка для встреч с писателями, художниками и другими творческими людьми.

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 25 мая. /ТАСС/. Филиал петербургской Книжной лавки писателей в Крыму откроется 5 июня. Об этом ТАСС рассказал вице-премьер, министр внутренней политики, информации и связи республики Дмитрий Полонский на встрече у фирменного стенда информационного агентства на Петербургском книжном салоне.

«5 июня откроем в Симферополе книжную лавку, там идут последние марафетные работы. Проект уникален тем, что это не просто магазин, а многофункциональный центр, площадка для встреч с писателями, художниками и другими творческими людьми. Есть зал для проведения мероприятий», — сказал Полонский. По его словам, проект реализуется при финансовой поддержке правительств Петербурга и Крыма. Акцент будет сделан на произведения крымских и петербургских авторов и издательств.

Полонский не исключил, что подобные проекты могут появиться и в других городах республики, если позволит экономическая ситуация.

Книжная лавка писателей была создана в 1934 году в Ленинграде на Невском проспекте, 66 по решению первого съезда советских писателей. В мае 2015 года ее открыли после реконструкции и передали в управление Дому писателя. Стоимость книг здесь ниже, чем в других магазинах за счет бесплатной аренды. Также здесь проходят встречи с писателями, семинары и другие культурные мероприятия, пресс-конференции представителей органов власти.

Книжные аллеи

Кроме того, в рамках традиционного фестиваля «Великое русское слово» состоится открытие другого совместного проекта — книжных аллей. Это ярмарка книжной продукции, где проходят творческие мероприятия, встречи с писателями. На их открытии 5 июня в Ялте ждут губернатора Петербурга Георгия Полтавченко, гостей из других регионов и зарубежных стран. Продолжением станут книжные аллеи в Судаке 14 июня.

Подобные проекты власти Крыма планируют сделать ежегодными.

«Крым — читающий регион, это видно во время поездок, в самолете все читают. Хотим, чтоб Крым был не просто пляжным местом отдыха, но и отдыха с книжкой», — отметил Полонский.

О салоне

Санкт-Петербургский международный книжный салон — одно из крупнейших и значимых мероприятий, направленных как на всестороннюю поддержку, развитие и популяризацию чтения в России, так и на продвижение российской литературы за рубежом. Организаторами салона выступают правительство Санкт-Петербурга и Российский книжный союз. Мероприятие проводится при поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Здесь собрались представители более 240 издательств России и стран ближнего и дальнего зарубежья, которые представляют художественную, детскую, образовательную, научно-популярную, историческую и справочно- энциклопедическую литературу. В нынешнем году салон посвящен Году экологии и 100-летию революционных событий 1917 года, участие в нем принимают 16 стран.

По традиции вход на мероприятие свободный. За стенами Михайловского манежа на площади в 50 тысяч квадратных метров расположатся шатры, мобильные книжные магазины, сцены, уличные экспозиции. Для юных участников организованы детская площадка, Карнавал литературных героев, разнообразные игры и конкурсы.

Информационное агентство ТАСС является генеральным информационным партнером Петербургского книжного салона.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
Путин призвал помнить уроки истории и не допускать новых расколов в обществе
Роскомнадзор поддержал законопроект о регулировании мессенджеров
В МИД назвали сроки назначения нового постпреда при ООН
Правительство рассмотрит новую концепцию пенсионного капитала
Путин об обысках у Серебренникова: «Да дураки»
Наггетсы поставщика «Макдоналдс» оказались опасными для здоровья
Британия прекратила обмен данными о теракте в Манчестере с США
В Москве задержали членов ИГ, готовивших теракты на транспорте
Спорт
Лига Европы: «МЮ» собрал мозаику из трофеев «Манчестер Юнайтед» победил «Аякс» и впервые в своей истории выиграл Лигу Европы или Кубок УЕФА. Теперь у «дьяволов» есть все крупные трофеи современности
Авто
Новый КАМАЗ: маленький и с японскими корнями (фото) Судя по опубликованным накануне патентным изображениям, среднетоннажная модель получит кабину от японского Mitsubishi Fuso Canter
Hi-Tech
Samsung Galaxy S9 и S9+: разработка идет полным ходом Появилась первая информация о будущем флагмане
Кино
Фильм Сергея Лозницы освистали в Каннах Украинский режиссер представил на кинофестивале свою картину «Кроткая» по мотивам повести Достоевского
Недвижимость
Как оформить углы в квартире: 15 идей
Снос хрущевок начнут с востока Москвы
Экологи: реновация погубит 2,7 тысячи гектаров насаждений в Москве
Ипотечники двух банков в Москве объявили голодовку
Леди
Как на самом деле выглядят девушки и женщины в США (фото) Одни считают Америку родоначальницей всех современных бьюти-трендов, другие уверены, что американки неохотнее всех девушек в мире следуют актуальным тенденциям
Дети
Дочка Асмус и Харламова восхитила соцсети своей прической Артистка отдала дочку на танцы.
Все о ремонте
Плюсы и минусы квартир-студий
Как контролировать ремонт: советы профи
Как оформить кухню: 11 современных решений
Дизайн маленького участка: 10 отличных идей
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь