В Симферополе 5 июня при поддержке властей Петербурга откроется Книжная лавка писателей
Книжная лавка писателей — это не просто магазин, а многофункциональный центр, площадка для встреч с писателями, художниками и другими творческими людьми.
Книжная лавка писателей — это не просто магазин, а многофункциональный центр, площадка для встреч с писателями, художниками и другими творческими людьми.
«5 июня откроем в Симферополе книжную лавку, там идут последние марафетные работы. Проект уникален тем, что это не просто магазин, а многофункциональный центр, площадка для встреч с писателями, художниками и другими творческими людьми. Есть зал для проведения мероприятий», — сказал Полонский. По его словам, проект реализуется при финансовой поддержке правительств Петербурга и Крыма. Акцент будет сделан на произведения крымских и петербургских авторов и издательств.
Полонский не исключил, что подобные проекты могут появиться и в других городах республики, если позволит экономическая ситуация.
Книжная лавка писателей была создана в 1934 году в Ленинграде на Невском проспекте, 66 по решению первого съезда советских писателей. В мае 2015 года ее открыли после реконструкции и передали в управление Дому писателя. Стоимость книг здесь ниже, чем в других магазинах за счет бесплатной аренды. Также здесь проходят встречи с писателями, семинары и другие культурные мероприятия,
Книжные аллеи
Кроме того, в рамках традиционного фестиваля «Великое русское слово» состоится открытие другого совместного проекта — книжных аллей. Это ярмарка книжной продукции, где проходят творческие мероприятия, встречи с писателями. На их открытии 5 июня в Ялте ждут губернатора Петербурга Георгия Полтавченко, гостей из других регионов и зарубежных стран. Продолжением станут книжные аллеи в Судаке 14 июня.
Подобные проекты власти Крыма планируют сделать ежегодными.
«Крым — читающий регион, это видно во время поездок, в самолете все читают. Хотим, чтоб Крым был не просто пляжным местом отдыха, но и отдыха с книжкой», — отметил Полонский.
О салоне
Здесь собрались представители более 240 издательств России и стран ближнего и дальнего зарубежья, которые представляют художественную, детскую, образовательную,
По традиции вход на мероприятие свободный. За стенами Михайловского манежа на площади в 50 тысяч квадратных метров расположатся шатры, мобильные книжные магазины, сцены, уличные экспозиции. Для юных участников организованы детская площадка, Карнавал литературных героев, разнообразные игры и конкурсы.
Информационное агентство ТАСС является генеральным информационным партнером Петербургского книжного салона.