Почему дети сбегают из дома, рассказали в МВД Казахстана

По его информации, сотрудники органов внутренних дел с начала текущего года вернули домой 119 детей, находившихся в розыске. Основная их часть — это дети, самовольно ушедшие из неблагополучных семей, детских домов и школ-интернатов.

«Причинами являются ссоры с родителями, нежелание проживать с ними из-за систематического употребления спиртных напитков. Нередко молодые люди заходят на сайты знакомств, знакомятся, договариваются о встречах (в большинстве случаев несовершеннолетние девушки) и уходят из дома», — написал Садубаев на своей странице в соцсети.

В подобных ситуациях их розыск осложняется тем, что родственники и близкие не знают о такой связи.

Представитель МВД отметил, что в случае исчезновения ребенка необходимо незамедлительно обратиться с заявлением в ближайший отдел полиции. При себе необходимо иметь документы, удостоверяющие личность, и документы, содержащие сведения о пропавшем ребенке, с его фотографией.