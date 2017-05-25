Почему дети сбегают из дома, рассказали в МВД Казахстана
АСТАНА, 25 мая — Sputnik. Директор департамента государственного языка и информации министерства внутренних дел РК Алмас Садубаев рассказал о причинах, по которым дети сбегают из дома.
АСТАНА, 25 мая — Sputnik. Директор департамента государственного языка и информации министерства внутренних дел РК Алмас Садубаев рассказал о причинах, по которым дети сбегают из дома.
По его информации, сотрудники органов внутренних дел с начала текущего года вернули домой 119 детей, находившихся в розыске. Основная их часть — это дети, самовольно ушедшие из неблагополучных семей, детских домов и
«Причинами являются ссоры с родителями, нежелание проживать с ними
В подобных ситуациях их розыск осложняется тем, что родственники и близкие не знают о такой связи.
Представитель МВД отметил, что в случае исчезновения ребенка необходимо незамедлительно обратиться с заявлением в ближайший отдел полиции. При себе необходимо иметь документы, удостоверяющие личность, и документы, содержащие сведения о пропавшем ребенке, с его фотографией.