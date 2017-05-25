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17:19 (мск), источник: Sputniknews.kz

Почему дети сбегают из дома, рассказали в МВД Казахстана

АСТАНА, 25 мая — Sputnik. Директор департамента государственного языка и информации министерства внутренних дел РК Алмас Садубаев рассказал о причинах, по которым дети сбегают из дома.

Источник: Sputniknews.kz

По его информации, сотрудники органов внутренних дел с начала текущего года вернули домой 119 детей, находившихся в розыске. Основная их часть — это дети, самовольно ушедшие из неблагополучных семей, детских домов и школ-интернатов.

«Причинами являются ссоры с родителями, нежелание проживать с ними из-за систематического употребления спиртных напитков. Нередко молодые люди заходят на сайты знакомств, знакомятся, договариваются о встречах (в большинстве случаев несовершеннолетние девушки) и уходят из дома», — написал Садубаев на своей странице в соцсети.

В подобных ситуациях их розыск осложняется тем, что родственники и близкие не знают о такой связи.

Представитель МВД отметил, что в случае исчезновения ребенка необходимо незамедлительно обратиться с заявлением в ближайший отдел полиции. При себе необходимо иметь документы, удостоверяющие личность, и документы, содержащие сведения о пропавшем ребенке, с его фотографией.

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