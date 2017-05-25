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18:54 (мск), источник: Sputnik.md

Погода в Молдове принесет головную боль

КИШИНЕВ, 25 мая — Sputnik. Молдавские метеорологи изменили прогноз погоды. Если ранее Госгидрометеослужба сообщала о том, что кратковременные грозовые дожди пройдут в течение трех дней, с четверга по субботу, то сейчас осадки ожидаются по всей стране только в субботу.

Источник: Sputnik.md

Что касается 26 мая, то кратковременные дожди могут пройти только в северных районах. В конце рабочей недели в ночные часы температура воздуха составит +9, +14 градусов, а днем поднимется до +17, +22 градусов.

В воскресенье дождей не ожидается, а температура будет такой же, как и днем ранее.

Ранее начальник центра прогнозов Госгидрометеорологической службы республики Геннадий Рошка заявил Sputnik, что потепление в Молдове ожидается только после 27 мая.

Врачи предупреждают, что при смене погоды у метеочувствительных людей могут быть головные боли.

Есть несколько советов, что делать, если заболела голова:

В этом случае поможет массаж шеи, висков, затылка, надбровных дуг Также можно выпить чай из мяты, зверобоя, боярышника, душицы или ромашки При сильных болях следует выпить обезболивающую таблетку, но частить с этим нельзя. Если голова болит довольно часто, то нужно обязательно обратиться за помощью к специалистам, так как головная боль может быть симптомом многих серьезных заболеваний.

Для профилактики специалисты рекомендуют заняться здоровьем:

Следует больше двигаться, чтобы в организм поступал кислород и кровь двигалась быстрее. Здесь помогут прогулки и зарядка Правильное питание — ключ к здоровью. Следует есть меньше жирного, жаренного, употреблять больше фруктов и овощей. Также ежедневно надо пить 1,5 — 2 литра воды в день Специалисты обращают внимание, что нужно и меньше нервничать и учиться расслабляться. Для этого можно лечь, закрыть глаза и размеренно подышать несколько минут.

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