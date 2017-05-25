Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Представитель Бузовой опроверг слухи о ее уходе из «Дома 2»
Названо средство против пищевого запоя
Шойгу: на 99% имеем окончательную версию причин катастрофы в Сочи
Морской лев утащил ребенка под воду (видeо)
Как сложилась жизнь Ирины Розановой (фото)
«Горючий лед» Китай объявил о начале энергетической революции
От Ходченковой до Хайек: звезды на юбилее Каннского фестиваля
Представитель Бузовой опроверг слухи о ее уходе из «Дома 2»
Граждан переведут на новую систему договоров в ЖКХ
Сантехников и электриков обяжут приходить по ночам
СМИ: похудевшая Максакова удивила Сеть стрижкой под мальчика
Отделение Восточной Украины кажется решенным – СМИ
Принцесса Монако затмила всех на званом ужине в Каннах (фото)
Как 35-летняя Ксения Собчак выглядит без макияжа (фото)
СМИ: Эксперт назвал ужасающими итоги опроса украинской молодежи
Отделение Восточной Украины кажется решенным делом
Штраф «за красный»: тип светофора не имеет значения
Lotus перейдет под контроль китайцев
Фоторепортажи
12«Евровидение-2017»
12Воспоминания Набережной Круазет
9Теракт в Манчестере
10110 лет со дня рождения Лоуренса Оливье
17:20 (мск), источник: Sputniknews.kz

Электронная подпись может стать ненужной в Казахстане

АСТАНА, 25 мая — Sputnik. Государственной корпорации «Правительство для граждан» рекомендовано отменить использование электронной цифровой подписи (ЭЦП) в Казахстане, сообщил директор департамента государственных услуг агентства по делам государственной службы и противодействию коррупции Адильбек Мукашев.

Источник: Sputniknews.kz

«Согласно анализу выяснилось, что некоторые госуслуги, которые должны указываться в электронном формате, не оказываются. Причина — трудности получения ЭЦП, использование и другие моменты, а также сбой в системе портала электронного правительства из-за малой проходимости интернет-трафика в сельской местности. В этой связи прорабатывается вопрос об исключении ЭЦП. Потому что ЭЦП каждый год надо продлевать, устанавливать приложения, у налоговых органов тоже есть своя ЭЦП, поэтому мы максимально рекомендуем отказаться», — сказал Мукашев на брифинге для СМИ.

Также, по его словам, для исключения коррупционных рисков агентство выступило с предложением расширить список госуслуг, которые можно получить ускоренно за отдельную плату. В пример была приведена услуга по получению удостоверения личности и паспорта, которые можно получить в ускоренном режиме за дополнительную плату.

«То есть предпринимателю нужно срочно получить лицензию, ему не нужно будет ждать долго: доплатит и получит необходимую ему госуслугу. Это пока только наши рекомендации, наше видение. Поскольку нами проверки проводятся, два человека “пакуют” документы, однако один получает нужный ему документ раньше, а другой — день в день. Вопрос возникает в том, что, возможно, есть коррупционная составляющая или злоупотребление», — объяснил директор департамента госуслуг.

В целом, по его информации, агентством на данный момент максимально отрабатывается с госорганами необходимость перевода государственных услуг в электронный формат. После проведенного анализа с начала года 34 госоргана по рекомендациям агентства изъявили желание на перевод услуг в электронный формат.

По данным агентства, в первом квартале этого года госорганами оказано более 46,8 миллиона госуслуг. При этом на 78,5% отмечается рост количества электронных госуслуг (с 12,6 миллиона до 22,5 миллиона), а также в три раза отмечается рост услуг, оказанных через центры, работающие по принципу «одного окна» (с 4 миллионов до 11,8 миллиона).

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
Прокурор запросил для Аблязова 20 лет заключения
Роскомнадзор поддержал законопроект о регулировании мессенджеров
МИД назвал кандидата на должность постпреда России при ООН
ЦБ сообщил, когда поступят в обращение купюры 200 и 2000 рублей
Суд продлил срок задержания главного бухгалтера «Седьмой студии»
Наггетсы поставщика «Макдоналдс» оказались опасными для здоровья
SpaceX обвинили в подделке результатов испытаний
Медведев нашел замену футболистам сборной России
Спорт
Чего боится Глушаков? Как сборная России прячется от журналистов Национальная сборная России собралась в подмосковном отеле перед вылетом в Австрию на сборы перед Кубком конфедераций.
Авто
Новый КАМАЗ: маленький и с японскими корнями (фото) Судя по опубликованным накануне патентным изображениям, среднетоннажная модель получит кабину от японского Mitsubishi Fuso Canter
Hi-Tech
Samsung Galaxy S9 и S9+: разработка идет полным ходом Появилась первая информация о будущем флагмане
Кино
Фильм Сергея Лозницы освистали в Каннах Украинский режиссер представил на кинофестивале свою картину «Кроткая» по мотивам повести Достоевского
Недвижимость
Рецепт удачного и недорогого ремонта в типовой квартире
Эксперты рассказали о дешевом съемном жилье в Крыму
Экологи: реновация погубит 2,7 тысячи гектаров насаждений в Москве
Ипотечники двух банков в Москве объявили голодовку
Леди
Как на самом деле выглядят девушки и женщины в США (фото) Одни считают Америку родоначальницей всех современных бьюти-трендов, другие уверены, что американки неохотнее всех девушек в мире следуют актуальным тенденциям
Дети
Дочка Асмус и Харламова восхитила соцсети своей прической Артистка отдала дочку на танцы.
Все о ремонте
6 идей размещения стиральной машинки в интерьере
Забудьте это немедленно: десять пережитков ремонта 90-х
Как изменить интерьер при помощи света: советы профи
Маленькая квартира: 10 ярких примеров
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь