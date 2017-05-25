Электронная подпись может стать ненужной в Казахстане

«Согласно анализу выяснилось, что некоторые госуслуги, которые должны указываться в электронном формате, не оказываются. Причина — трудности получения ЭЦП, использование и другие моменты, а также сбой в системе портала электронного правительства из-за малой проходимости интернет-трафика в сельской местности. В этой связи прорабатывается вопрос об исключении ЭЦП. Потому что ЭЦП каждый год надо продлевать, устанавливать приложения, у налоговых органов тоже есть своя ЭЦП, поэтому мы максимально рекомендуем отказаться», — сказал Мукашев на брифинге для СМИ.

Также, по его словам, для исключения коррупционных рисков агентство выступило с предложением расширить список госуслуг, которые можно получить ускоренно за отдельную плату. В пример была приведена услуга по получению удостоверения личности и паспорта, которые можно получить в ускоренном режиме за дополнительную плату.

«То есть предпринимателю нужно срочно получить лицензию, ему не нужно будет ждать долго: доплатит и получит необходимую ему госуслугу. Это пока только наши рекомендации, наше видение. Поскольку нами проверки проводятся, два человека “пакуют” документы, однако один получает нужный ему документ раньше, а другой — день в день. Вопрос возникает в том, что, возможно, есть коррупционная составляющая или злоупотребление», — объяснил директор департамента госуслуг.

В целом, по его информации, агентством на данный момент максимально отрабатывается с госорганами необходимость перевода государственных услуг в электронный формат. После проведенного анализа с начала года 34 госоргана по рекомендациям агентства изъявили желание на перевод услуг в электронный формат.

По данным агентства, в первом квартале этого года госорганами оказано более 46,8 миллиона госуслуг. При этом на 78,5% отмечается рост количества электронных госуслуг (с 12,6 миллиона до 22,5 миллиона), а также в три раза отмечается рост услуг, оказанных через центры, работающие по принципу «одного окна» (с 4 миллионов до 11,8 миллиона).