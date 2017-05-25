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17:33 (мск), источник: ГТРК «Кубань»

В Сочи запускают экскурсии к самому большому на курорте водопаду

На горном курорте Сочи открыли экскурсионный маршрут к самому большому на курорте водопаду. Администрации «Горки Город» решила запустить маршрут к водопаду Поликаря месяцем ранее.

До Верхнего города курсирует бесплатный трансфер. Там гости пересаживаются в гондольные кабинки дороги «К-10», затем в кресельные — «К-12» и «К-13» и добираются до отправной точки пешего маршрута к водопаду. Также есть возможность добраться до водопада пешим ходом.

Высота водопада около 70 метров. Он самый крупный в Сочи и один из самых высоких в Европе, сообщили ГТРК «Кубань» в пресс-службе администрации Сочи.

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