В Сочи запускают экскурсии к самому большому на курорте водопаду

До Верхнего города курсирует бесплатный трансфер. Там гости пересаживаются в гондольные кабинки дороги «К-10», затем в кресельные — «К-12» и «К-13» и добираются до отправной точки пешего маршрута к водопаду. Также есть возможность добраться до водопада пешим ходом.

Высота водопада около 70 метров. Он самый крупный в Сочи и один из самых высоких в Европе, сообщили ГТРК «Кубань» в пресс-службе администрации Сочи.