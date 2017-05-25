Пляжи Сочи подготовят к курортному сезону

На курорте действует «горячая линия». По номеру 8−988−288−28−36 можно заявить, если пляжная территория окажется недоступной для отдыха.

«Пляжный сезон еще не стартовал, а звонки уже поступают. Вся информация собирается и систематизируется. Руководители санаториев и отелей, которые не пускают жителей к морю, уже предупреждены. Больше всего жалоб от жителей поступает на здравницы “Заполярье”, “Радуга”, “Камелия”», — сообщили в пресс-службе мэрии курорта.

Сейчас на сочинских пляжах завершаются последние подготовительные работы, устанавливаются буйки, раздевалки, душевые кабины, прокладываются деревянные дорожки, ведущие к морю. Всего во время сезона-2017 на курорте будет работать 190 пляжей.

Одним из важнейших факторов работы пляжей является паспорт антитеррористической безопасности, который подразумевает наличие камер видеонаблюдения, тревожной кнопки, схемы эвакуации. Его уже подготовили все территории.