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17:23 (мск), источник: РИА "Воронеж"

На время «Велоночи» в Воронеже перекроют движение по 3 улицам

Ограничение продлится до 22:30 27 мая.

Источник: РИА "Воронеж"

Воронежские власти ограничат движение машин по трем улицам на время акции «Велоночь» в субботу, 27 мая, сообщила пресс-служба мэрии. Автомобилисты не смогут проехать от моста ВОГРЭС до Северного моста — по Петровской набережной, улице Софьи Перовской, набережной Массалитинова.

Запрет на движение транспорта продлится с 18:00 до 22:30. На этих же участках автомобилисты не смогут припарковаться с 12:00 и до 22:30.

В 2017 году «Велоночь» станет кульминацией фестиваля «Велогород». На Придаченской дамбе расположится Центральная площадка феста. Образовательная и развлекательные площадки, сцена, велокафе, веломастерские и палаточный городок развернутся с 15:00 субботы, 27 мая. Поздним вечером велосипедисты единой колонной проедут по центру Воронежа.

Впервые акция «Велоночь» прошла в 2012 году. Участники собрались на площадке у спорткомплекса «Юбилейный» и проехали колонной по центральным улицам Правого и Левого берегов Воронежа. В первый год в акции поучаствовали 150 велосипедистов, в 2016 году число участников достигло 8 тыс. человек.

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