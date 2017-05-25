На время «Велоночи» в Воронеже перекроют движение по 3 улицам

Воронежские власти ограничат движение машин по трем улицам на время акции «Велоночь» в субботу, 27 мая, сообщила пресс-служба мэрии. Автомобилисты не смогут проехать от моста ВОГРЭС до Северного моста — по Петровской набережной, улице Софьи Перовской, набережной Массалитинова.

Запрет на движение транспорта продлится с 18:00 до 22:30. На этих же участках автомобилисты не смогут припарковаться с 12:00 и до 22:30.

В 2017 году «Велоночь» станет кульминацией фестиваля «Велогород». На Придаченской дамбе расположится Центральная площадка феста. Образовательная и развлекательные площадки, сцена, велокафе, веломастерские и палаточный городок развернутся с 15:00 субботы, 27 мая. Поздним вечером велосипедисты единой колонной проедут по центру Воронежа.

Впервые акция «Велоночь» прошла в 2012 году. Участники собрались на площадке у спорткомплекса «Юбилейный» и проехали колонной по центральным улицам Правого и Левого берегов Воронежа. В первый год в акции поучаствовали 150 велосипедистов, в 2016 году число участников достигло 8 тыс. человек.