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18:22 (мск), источник: РБК

Марат Сафин решил сдать мандат депутата Госдумы

Свое решение знаменитый теннисист объяснил желанием сосредоточиться на работе в международных спортивных организациях.

Источник: РИА "Новости"

Бывшая первая ракетка мира, депутат Госдумы от «Единой России» Марат Сафин принял решение о сложении мандата депутата. Эту информацию РБК подтвердили два источника в аппарате нижней палаты и в руководстве фракции «Единой России».

Как рассказал собеседник в аппарате нижней палаты, спортсмен направил письмо на имя председателя Госдумы Вячеслава Володина. «Это письмо есть в секретариате», — сказал он.

По словам источника, свое желание сложить полномочия известный спортсмен мотивирует тем, что не может совмещать свою общественную деятельность в международных спортивных организациях с депутатской работой.
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Эту информацию в беседе с РБК подтвердил и первый зампред фракции «Единой России» Адальби Шхагошев. «Он не раз говорил мне, что думает об этом [сложении мандата]. Работа в седьмом созыве Госдумы, по словам Сафина, отличается и требует больше сосредоточенности на ней», — рассказал Шхагошев о причинах такого решения Сафина. Вместе с тем Шхагошев отметил, что разговор с Сафиным был у него некоторое время назад, и он не знает, принял ли Сафин окончательное решение об уходе.

Позднее сам Сафин подтвердил ТАСС, что написал заявление об отказе от мандата.

Да, я написал заявление о сдаче мандата.
Марат Сафин

Марат Сафин впервые был избран в Госдуму в 2011 году и занял в парламенте пост заместителя председателя комитета по делам общественных объединений и религиозных организаций. В 2016 году Сафин был переизбран в составе федерального списка кандидатов, выдвинутого партией «Единая Россия». Он числится в региональной группе «Марий Эл, Мордовия, Чувашия, Нижегородская область», входит во фракцию «Единой России» и является членом комитета по культуре.

Комментарии
2
Сергей Саморуков
Дума просто какой-то клуб из спортсменов , актёров , засветившихся шпионов и т.п.. Умных просто единицы . Зачем она нужна ??? Чтобы голосовать по указке ?? Почему в США люди занимаются своим делом , а не трут штаны в сенате ??
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Вера ,
А за закон Димы Яковлева успел проголосовать?
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