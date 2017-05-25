Марат Сафин решил сдать мандат депутата Госдумы

Источник: РИА "Новости"

Бывшая первая ракетка мира, депутат Госдумы от «Единой России» Марат Сафин принял решение о сложении мандата депутата. Эту информацию РБК подтвердили два источника в аппарате нижней палаты и в руководстве фракции «Единой России». Как рассказал собеседник в аппарате нижней палаты, спортсмен направил письмо на имя председателя Госдумы Вячеслава Володина. «Это письмо есть в секретариате», — сказал он.

По словам источника, свое желание сложить полномочия известный спортсмен мотивирует тем, что не может совмещать свою общественную деятельность в международных спортивных организациях с депутатской работой.

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Эту информацию в беседе с РБК подтвердил и первый зампред фракции «Единой России» Адальби Шхагошев. «Он не раз говорил мне, что думает об этом [сложении мандата]. Работа в седьмом созыве Госдумы, по словам Сафина, отличается и требует больше сосредоточенности на ней», — рассказал Шхагошев о причинах такого решения Сафина. Вместе с тем Шхагошев отметил, что разговор с Сафиным был у него некоторое время назад, и он не знает, принял ли Сафин окончательное решение об уходе. Позднее сам Сафин подтвердил ТАСС, что написал заявление об отказе от мандата.

Да, я написал заявление о сдаче мандата. Марат Сафин