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21:34 (мск), источник: dostup1.ru

Полиция нашла 5 пьяных выпускников в парке Гагарина

В основном это учащиеся девятых классов, которые нарушали общественный порядок.

Полиция Челябинска выявила пятерых пьяных выпускников в парке культуры и отдыха имени Гагарина, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

«В период торжественных мероприятий, посвященных окончанию учебного года, сотрудниками полиции доставлены в опорный пункт пять выпускников образовательных организаций Челябинска. В основном это учащиеся девятых классов, которые нарушали общественный порядок. После составления протоколов они переданы родителям», — сообщили в пресс-центре ГУ МВД по Челябинской области.

Там уточнили, что родители четырех подростков привлечены к административной ответственности по статье 20.22 КоАП РФ, на одного выпускника, достигшего 16-летнего возраста, составлен протокол по статье 20.20 КоАП РФ.

«В настоящее время проводятся мероприятия по установлению лиц, осуществивших реализацию несовершеннолетним алкогольной продукции», — уточнили в пресс-центре полицейского главка.

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