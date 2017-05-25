СМИ узнали о единственном приложении на смартфоне Трампа

Источник: Российская газета

Трамп известен пристрастием к этому сервису, в котором у него насчитывается более 30 миллионов подписчиков. Президент США нередко обрушивается в Twitter с яростной критикой на своих оппонентов, в том числе на американскую либеральную прессу, которую называет «лженовостями» за предвзятое, на его взгляд, отношение к работе его администрации. Зачастую поводом для «твитов» становятся негативные сюжеты о Трампе в теленовостях, на просмотр которых тот ежедневно тратит по несколько часов утром и вечером.

Источник: AP

Согласно слухам в местных СМИ, пристрастие к Twitter — головная боль для его помощников, пытающихся дисциплинировать поток заявлений из Белого дома. Нередко официальная пресс-служба Белого дома публикует относительно сдержанные комментарии. Но затем президент ни с кем не советуясь берется за смартфон и дают волю чувствам, что порой вызывает большой резонанс и усугубляет скандалы вокруг него.

По данным axios.com, который ссылается на источники в Белом доме, его помощники придавали большое значение продолжающемуся первому зарубежному турне Трампа по государствам Ближнего Востока и Европы и опасались, что гневные «твиты» во время поездки могут навредить имиджу президента. Для решения этой проблемы «его команда делает все возможное чтобы загрузить его рабочий график до предела и лишить его свободного времени для просмотра теленовостей, на которые он любит реагировать в Twitter. Сам Трамп «жаловался на это и требовал от своих помощников больше личного времени». Твиттер президента: писал ли Трамп такие твиты? Попробуйте угадать, были или нет нижеприведенные твиты в аккаунте президента США Дональда Трампа.