СМИ узнали о единственном приложении на смартфоне Трампа
На смартфоне президента США Дональда Трампа установлено только одно приложение — Twitter. Об этом сообщает ресурс axios.com, добавляя, что американский лидер пользуется iPhone.
На смартфоне президента США Дональда Трампа установлено только одно приложение — Twitter. Об этом сообщает ресурс axios.com, добавляя, что американский лидер пользуется iPhone.
Трамп известен пристрастием к этому сервису, в котором у него насчитывается более 30 миллионов подписчиков. Президент США нередко обрушивается в Twitter с яростной критикой на своих оппонентов, в том числе на американскую либеральную прессу, которую называет «лженовостями» за предвзятое, на его взгляд, отношение к работе его администрации.
Зачастую поводом для «твитов» становятся негативные сюжеты о Трампе в теленовостях, на просмотр которых тот ежедневно тратит по несколько часов утром и вечером.
Согласно слухам в местных СМИ, пристрастие к Twitter — головная боль для его помощников, пытающихся дисциплинировать поток заявлений из Белого дома.
Нередко официальная
По данным axios.com, который ссылается на источники в Белом доме, его помощники придавали большое значение продолжающемуся первому зарубежному турне Трампа по государствам Ближнего Востока и Европы и опасались, что гневные «твиты» во время поездки могут навредить имиджу президента.
Для решения этой проблемы «его команда делает все возможное чтобы загрузить его рабочий график до предела и лишить его свободного времени для просмотра теленовостей, на которые он любит реагировать в Twitter. Сам Трамп «жаловался на это и требовал от своих помощников больше личного времени».
Твиттер президента: писал ли Трамп такие твиты?
Попробуйте угадать, были или нет нижеприведенные твиты в аккаунте президента США Дональда Трампа.