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19:15 (мск), источник: АиФ Санкт-Петербург

«Бесшумный» кинотеатр откроется в Петербурге

Зрители будут смотреть фильмы в наушниках.

Источник: Reuters

В Северной столице будет открыт первый «бесшумный» кинотеатр, передают «Невские новости». Новое пространство появится на крыше Александринского театра в июне.

При входе в кинотеатр каждый зритель будет получать персональные наушники, через которые сможет услышать звуковую дорожку просматриваемого фильма. Таким образом, посетители открытого кинотеатра не помешают друг другу наслаждаться картиной и не создадут неудобства для других жителей города.

Первый №"бесшумный кинопоказ состоится 4 июня. Петербуржцам представят фильм «Путешествие Гектора в поисках счастья».

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