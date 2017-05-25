«Бесшумный» кинотеатр откроется в Петербурге

В Северной столице будет открыт первый «бесшумный» кинотеатр, передают «Невские новости». Новое пространство появится на крыше Александринского театра в июне.

При входе в кинотеатр каждый зритель будет получать персональные наушники, через которые сможет услышать звуковую дорожку просматриваемого фильма. Таким образом, посетители открытого кинотеатра не помешают друг другу наслаждаться картиной и не создадут неудобства для других жителей города.

Первый №"бесшумный кинопоказ состоится 4 июня. Петербуржцам представят фильм «Путешествие Гектора в поисках счастья».