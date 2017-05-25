Прикамские полицейские нашли пропавшего подростка из Иркутска
Мальчик добрался до Пермского края автостопом.
Мальчик добрался до Пермского края автостопом.
Полицейские из Пермского края нашли пропавшего подростка. Как рассказали в
Выяснилось, что мальчик 19 мая ушел из дома в городе Черемхово Иркутской области. До Пермского края юный путешественник добрался автостопом.
Сейчас мальчика поместили в центр помощи детям в Краснокамске. Как сообщают полицейские, его жизни и здоровью ничего не угрожает.