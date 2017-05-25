Прикамские полицейские нашли пропавшего подростка из Иркутска

Полицейские из Пермского края нашли пропавшего подростка. Как рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Пермскому краю, в ночь на 25 мая 13-летнего мальчика заметили на трассе сотрудники ДПС ГИБДД.

Выяснилось, что мальчик 19 мая ушел из дома в городе Черемхово Иркутской области. До Пермского края юный путешественник добрался автостопом.

Сейчас мальчика поместили в центр помощи детям в Краснокамске. Как сообщают полицейские, его жизни и здоровью ничего не угрожает.