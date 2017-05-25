Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Умер сыгравший Джеймса Бонда Роджер Мур
Ученые рассказали, как получить удовольствие
Россиянам навяжут новый коммунальный платеж
Максим Виторган забрал сына в Санкт-Петербург
Как выглядит самая привлекательная женщина в мире (фото)
Деньги из телефона: как работает оплата смартфономКак работают системы бесконтактной оплаты и в чем различия между Apple Pay, Samsung Pay и Android Pay
Николь Кидман не сдержала слез на премьере в Каннах
Умер сыгравший Джеймса Бонда Роджер Мур
Эксперты подсчитали, сколько стоит вся недвижимость в мире
В Мытищах и Внуково появится метро
Маша Малиновская стала жертвой пластической хирургии - фанаты
Отделение Восточной Украины кажется решенным – СМИ
Как за собой ухаживает 64-летняя жена президента Франции (фото)
Татьяна Навка затмила всех на закрытой вечеринке в Каннах (фото)
Врач за взятки отправлял в психушку здоровых людей
ВОЗ назвала самую пьющую страну в Европе
Для автовладельцев подготовили пересчет стоимости ОСАГО
Mega Track — большая мечта маленькой фирмы
Фоторепортажи
8«Суперлюди» Японии
11«Мисс США-2017» стала сотрудница комиссии по ядерному регулированию
10Последний звонок-2017 в России
10110 лет со дня рождения Лоуренса Оливье
21:32 (мск), источник: АиФ Прикамье

Прикамские полицейские нашли пропавшего подростка из Иркутска

Мальчик добрался до Пермского края автостопом.

Полицейские из Пермского края нашли пропавшего подростка. Как рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Пермскому краю, в ночь на 25 мая 13-летнего мальчика заметили на трассе сотрудники ДПС ГИБДД.

Выяснилось, что мальчик 19 мая ушел из дома в городе Черемхово Иркутской области. До Пермского края юный путешественник добрался автостопом.

Сейчас мальчика поместили в центр помощи детям в Краснокамске. Как сообщают полицейские, его жизни и здоровью ничего не угрожает.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
Смоленск завалило снегом. Фото
Трамп назвал Россию одной из главных угроз для НАТО
МИД назвал кандидата на должность постпреда России при ООН
Посольство РФ в Лондоне советует россиянам не ездить в Британию
Экс-гендиректор «Седьмой студии» помещен под домашний арест
Опубликовано видео первого полета вертолета Ка-62
Полиция начала проверку компании Учителя по запросу Поклонской
Медведев нашел замену футболистам сборной России
Спорт
Чего боится Глушаков? Как сборная России прячется от журналистов Национальная сборная России собралась в подмосковном отеле перед вылетом в Австрию на сборы перед Кубком конфедераций.
Авто
Новый КАМАЗ: маленький и с японскими корнями (фото) Судя по опубликованным накануне патентным изображениям, среднетоннажная модель получит кабину от японского Mitsubishi Fuso Canter
Hi-Tech
Samsung Galaxy S9 и S9+: разработка идет полным ходом Появилась первая информация о будущем флагмане
Кино
От Ходченковой до Хайек: звезды на юбилее Каннского фестиваля На грандиозном праздновании 70-летия кинофестиваля собрались самые яркие европейские, многие голливудские и даже некоторые российские кинозвезды. Все они попали в объектив фотографа «Кино Mail.Ru»
Недвижимость
Как по-разному использовать подушки в интерьере?
На рынке Петербурга стало больше недорогого нового жилья
В России поменяют формулу расчета платежей за ЖКУ
В Петербурге появится первый частный ЗАГС
Леди
Как на самом деле выглядят девушки и женщины в США (фото) Одни считают Америку родоначальницей всех современных бьюти-трендов, другие уверены, что американки неохотнее всех девушек в мире следуют актуальным тенденциям
Дети
Дочка Асмус и Харламова восхитила соцсети своей прической Артистка отдала дочку на танцы.
Все о ремонте
6 идей размещения стиральной машинки в интерьере
Забудьте это немедленно: десять пережитков ремонта 90-х
Как изменить интерьер при помощи света: советы профи
Маленькая квартира: 10 ярких примеров
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь