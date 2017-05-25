Петербургские дорожники перейдут на усиленный режим работы в День города

В День города дорожные предприятия Северной столицы будут работать в усиленном режиме, сообщает Петербургский дневник. Они обеспечат своевременную уборку улиц во время массовых гуляний 27 мая.

В праздничные дни в Петербурге установят 44 дополнительных мусорных контейнера. Уборкой в центре города будут заниматься 52 дворника и 40 единиц техники.