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19:16 (мск), источник: АиФ Санкт-Петербург

Петербургские дорожники перейдут на усиленный режим работы в День города

Центр Северной столицы уберут 52 дворника.

Источник: РИА "Новости"

В День города дорожные предприятия Северной столицы будут работать в усиленном режиме, сообщает Петербургский дневник. Они обеспечат своевременную уборку улиц во время массовых гуляний 27 мая.

В праздничные дни в Петербурге установят 44 дополнительных мусорных контейнера. Уборкой в центре города будут заниматься 52 дворника и 40 единиц техники.

27 мая Санкт-Петербургу исполняется 314 лет.

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