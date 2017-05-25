Власти Уфы предупредили об эвакуации припаркованных автомобилей

С проблемами могут столкнуться уфимские водители, желающие оставить свой автомобиль на проезжей части улицы Бессонова. Как сообщает пресс-служба администрации башкирской столицы, в ближайшее время здесь начнется ремонт дорожного полотна.

— В ходе работ будет проведено фрезерования проезжей части с последующей укладкой асфальта, — уточнили в мэрии.

Представители городских властей обратились к горожанам с просьбой не парковать свои автомобили на улице Бессонова. В обратно же случае всех нарушителей ждет эвакуация.