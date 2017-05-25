Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
«Первый канал» оштрафуют за песню «Темная ночь» в шоу «Голос»
Новым эталоном в пластической хирургии стала Иванка Трамп
Хочу продать квартиру – как узнать, сколько она стоит?
Максим Виторган забрал сына в Санкт-Петербург
Как за собой ухаживает 64-летняя жена президента Франции (фото)
Хрущевки: история появления Самый крупный социальный проект в истории СССР. Во что это обошлось стране и кто рассчитывал параметры?
От Ходченковой до Хайек: звезды на юбилее Каннского фестиваля
Представитель Бузовой опроверг слухи о ее уходе из «Дома 2»
Граждан переведут на новую систему договоров в ЖКХ
Сантехников и электриков обяжут приходить по ночам
Маша Малиновская растеряла свою красоту из-за «пластики» - фанаты
Похудевшая Максакова сделала стрижку под мальчика
Как за собой ухаживает 64-летняя жена президента Франции (фото)
Татьяна Навка затмила всех на закрытой вечеринке в Каннах (фото)
Названо средство против пищевого запоя
Ученые рассказали, как получить удовольствие
Для автовладельцев подготовили пересчет стоимости ОСАГО
Mega Track — большая мечта маленькой фирмы
Фоторепортажи
10110 лет со дня рождения Лоуренса Оливье
20Крепостные стены XXI века
9Теракт в Манчестере
8«Суперлюди» Японии
19:41 (мск), источник: Ictv.ua

В Киеве попрощаются с Веркой Сердючкой

Андрей Данилко решил «похоронить» сценический образ Верки Сердючки. Однако напоследок решил сделать прощальный тур в 2018 году. Во Дворце «Украина» планируется десять концертов.

Об этом пишет tabloid.pravda.com.ua.

По словам Данилко, прощальный тур будет также в Германии и Израиле. Однако заканчивать его артист будет в Украине.

— Причем во Дворце Украина сделать десять концертов, чтобы билеты были доступными, и все могли прийти. У меня была такая ситуация на красной дорожке «Евровидения», где в массовке были ребята по 20−25 лет. Мы с Инкой идем, а они нам говорят: «Спасибо за детство!» Поэтому я хочу построить концерт на воспоминаниях, номерах, которые были тогда популярны, плюс новые песни. Так и попрощаемся, — сказал Андрей Данилко.

Напомним, ранее российская певица Земфира заявила во время концерта о прекращении своей гастрольной деятельности.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
В Киеве джип с детьми в салоне протаранил дерево
Трамп назвал Россию одной из главных угроз для НАТО
МИД назвал кандидата на должность постпреда России при ООН
ЦБ сообщил, когда поступят в обращение купюры 200 и 2000 рублей
Задержание главного бухгалтера «Седьмой студии» продлено
Опубликовано видео первого полета вертолета Ка-62
SpaceX обвинили в подделке результатов испытаний
Медведев нашел замену футболистам сборной России
Спорт
Чего боится Глушаков? Как сборная России прячется от журналистов Национальная сборная России собралась в подмосковном отеле перед вылетом в Австрию на сборы перед Кубком конфедераций.
Авто
Новый КАМАЗ: маленький и с японскими корнями (фото) Судя по опубликованным накануне патентным изображениям, среднетоннажная модель получит кабину от японского Mitsubishi Fuso Canter
Hi-Tech
Samsung Galaxy S9 и S9+: разработка идет полным ходом Появилась первая информация о будущем флагмане
Кино
От Ходченковой до Хайек: звезды на юбилее Каннского фестиваля На грандиозном праздновании 70-летия кинофестиваля собрались самые яркие европейские, многие голливудские и даже некоторые российские кинозвезды. Все они попали в объектив фотографа «Кино Mail.Ru»
Недвижимость
Как по-разному использовать подушки в интерьере?
На рынке Петербурга стало больше недорогого нового жилья
В России поменяют формулу расчета платежей за ЖКУ
В Петербурге появится первый частный ЗАГС
Леди
Как на самом деле выглядят девушки и женщины в США (фото) Одни считают Америку родоначальницей всех современных бьюти-трендов, другие уверены, что американки неохотнее всех девушек в мире следуют актуальным тенденциям
Дети
Дочка Асмус и Харламова восхитила соцсети своей прической Артистка отдала дочку на танцы.
Все о ремонте
6 идей размещения стиральной машинки в интерьере
Забудьте это немедленно: десять пережитков ремонта 90-х
Как изменить интерьер при помощи света: советы профи
Маленькая квартира: 10 ярких примеров
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь