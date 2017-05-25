В Киеве попрощаются с Веркой Сердючкой

Об этом пишет tabloid.pravda.com.ua.

По словам Данилко, прощальный тур будет также в Германии и Израиле. Однако заканчивать его артист будет в Украине.

— Причем во Дворце Украина сделать десять концертов, чтобы билеты были доступными, и все могли прийти. У меня была такая ситуация на красной дорожке «Евровидения», где в массовке были ребята по 20−25 лет. Мы с Инкой идем, а они нам говорят: «Спасибо за детство!» Поэтому я хочу построить концерт на воспоминаниях, номерах, которые были тогда популярны, плюс новые песни. Так и попрощаемся, — сказал Андрей Данилко.

Напомним, ранее российская певица Земфира заявила во время концерта о прекращении своей гастрольной деятельности.