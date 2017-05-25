В Башкирию возвращается 25-градусная жара

Летние нотки будут наблюдаться в Башкирии как минимум ближайшие два дня. В пятницу, 26 мая, солнышко нагреет воздух в республике до +26 градусов. Об этом сообщили синоптики Башгидрометцентра.

— Местами небольшой кратковременный дождь. Ветер южный, юго-западный умеренный, днем местами шквалистое усиление до сильного. Температура воздуха ночью +5,+10, днем потеплеет до +20,+26 градусов, — уточнили метеорологи.

Уфу ждет практически аналогичная погода. Ночью столбики термометров опустятся до +11 градусов, а днем поднимутся до +24.

Кстати, такая погода не задержится в Башкирии. Синоптики говорят, что в республику через три дня вернутся дожди.