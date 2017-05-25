Празднуя последние звонки, омские школьники обошлись без пьянства — фоторепортаж

После официальных торжественных мероприятий многие с педагогами и родителями отправились на экскурсии или на прогулки по набережной.

Радость школьников омрачали предстоящие испытания, о чем они рассказали фотокорреспонденту «СуперОмска».

Уже 26 мая выпускников 9-х классов ждут первые экзамены, а для 11-классников завершающий период подготовки и сдачи экзаменов начнется через три дня. Возможно поэтому, а может и потому, что сегодня вошел в моду здоровый образ жизни, мы не встретили на улице ни одного выпускника с бутылкой алкоголя в руках. Что, безусловно, не может не радовать.