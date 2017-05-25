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21:22 (мск), источник: ТАСС

Экс-гендиректор «Седьмой студии» помещен под домашний арест

Юрий Итин подозревается в хищении бюджетных средств, выделенных на развитие современного искусства.

Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 25 мая. /ТАСС/. Пресненский суд Москвы в четверг поместил под домашний арест бывшего гендиректора автономной некоммерческой организации (АНО) «Седьмая студия» Юрия Итина по делу о хищении бюджетных средств, выделенных на развитие современного искусства, передает корреспондент ТАСС из суда.

«Ходатайство следователя удовлетворить, избрать в отношении Итина меру пресечения в виде домашнего ареста», — огласила решение судья.

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Следствие просило об аресте Итина в связи с тем, что он якобы предпринимал попытки к сокрытию улик и может, находясь на свободе, оказать влияние на ход расследования. «Любая мера пресечения, не связанная с заключением под стражу, противоречит интересам расследования дела», — высказал мнение следователь.

Сам Итин сообщил, что никакого давления на следствие не пытался организовать и отрицает вину. «Я не предпринимал никаких действий, нарушающих закон», — сказал он.

Ранее защита второго фигуранта дела — главного бухгалтера «Седьмой студии» Нины Масляевой — заявила, что она готова признать вину и заключить сделку со следствием. Согласно материалам ходатайства следователя, Итину и Масляевой на данном этапе вменяются хищения на 1,2 млн рублей. «Обвинения пока не предъявлены, поэтому говорить о итоговой сумме ущерба пока нельзя — количество эпизодов и суммы могут меняться», — сообщил представитель Масляевой Павел Тепухин.

23 мая в рамках дела о хищении были проведены обыски в «Гоголь-центре» и у его художественного руководителя Кирилла Серебренникова.

Комментарии
2
Леонид Барковский
Первый пошел, судя по всему...
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Владимир Vell
Врет , судя по выражению м... лица.
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