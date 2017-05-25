Полиция проверяет кинокомпанию Алексея Учителя на налоговые преступления

МОСКВА, 25 мая. /ТАСС/. Полиция Санкт-Петербурга проверяет кинокомпанию режиссера Алексея Учителя на налоговые преступления в связи с запросом экс-прокурора Крыма и депутата Госдумы Натальи Поклонской. Об этом ТАСС сообщил его адвокат Константин Добрынин.

«Сегодня на киностудию Алексея Учителя в Санкт-Петербурге пришел сотрудник полиции и принес запрос на предоставление документов. По имеющейся информации, запрос полиции основан на запросе депутата Поклонской в СК России Александру Бастрыкину, который был переправлен им в МВД, а оттуда — в ГУВД Санкт-Петербурга, а оттуда — в УВД Василеостровского района города», — сказал он.

В документе полиция просит в пятидневный срок предоставить им ряд документов, в том числе уставные и учредительные документы, список субсидий, полученных с 2014 года по настоящее время на реализацию проектов в сфере кинематографии, реестр договоров, заключенных для реализации данных проектов, справку о расчетных счетах. Данные сведения, отмечается в документе, необходимы в связи с «проведением мероприятий, направленных на выявление, пресечение и раскрытие преступлений в сфере экономики, в том числе налоговых преступлений».

Поклонская vs Учитель

Спор между режиссером и депутатом продолжается уже несколько месяцев. Поклонская добивается того, чтобы его фильм «Матильда» не вышел как оскорбляющий память царя и чувства верующих. Поклонская в связи с этим направила в Генпрокуратуру депутатский запрос с отрицательным заключением экспертизы фильма.